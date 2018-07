Von Marion Gräfin Dönhoff

Albert Hahn ist gestorben. Ein guter Freund hat diese Welt verlassen, deren Lauf er mit gelassener Weisheit und ganz und gar illusionslos, häufig auch mit einem Schuß Zynismus zu kommentieren pflegte.

Seine kritische Stimme, die während vieler Jahrzehnte zu allen währungspolitischen Problemen in pointierter Weise Stellung nahm, ist verstummt. Professor Hahn galt als der bedeutendste Experte deutscher Zunge für Geld- und Kredittheorie – hätte er dem englischen Sprachbereich angehört, dann würde man ihn wohl zusammen mit Keynes in die Kategorie der Weltkapazitäten eingereiht haben.

An Keynes, mehr noch an den Keynes-Epigonen, hat er oft seine spitze Feder gewetzt. Immer wieder hat er sich mit dem Begriff der Inflation als Folge des deficit spending auseinandergesetzt. Nichts konnte ihn so ärgern wie eine kalkuliert inflatorische Politik, weil, wie er sagte, die Sozialpartner dann natürlich die Preissteigerung antizipieren, die zwangsläufig zu neuer Inflation führen muß.

"Fünfzig Jahre zwischen Inflation und Deflation" hieß eine 1964 veröffentlichte Arbeit von ihm. Der Begriff "Importierte Inflation", der vor der Aufwertung der Mark im Jahr 1961 eine so große Rolle gespielt hat, ist von Hahn geprägt worden, der damals gegen die fixen Wechselkurse polemisierte und für einen freien Austausch der Währungen plädierte. In jener Zeit ist er, der damals mit viel Vergnügen so manche scharfe Attacke gegen die, wie er sagte, "unentschlossene Währungspolitik" der Deutschen Bundesbank ritt, als Zensor und Kritiker in Frankfurt sehr gefürchtet gewesen.

In seiner Vaterstadt Frankfurt am Main, wo er 1920 zum Vorstand der Deutschen Effekten- und Wechselbank – die sein Urgroßvater 1821 gegründet hatte – bestellt wurde, pflegte er zu seinem Vergnügen einmal in der Woche an der Universität über Geld und Kredit zu lesen. Dort saß ich 1933, kurz bevor er auswandern mußte, zu seinen Füßen und staunte über einen Bankier – also doch einen Mann der praktischen Wirtschaft –, der die Fähigkeit besaß, vor seinen Studenten die komplizierten theoretischen Zusammenhänge dieses so diffizilen Gebietes auf höchst einfache und einleuchtende Weise zu analysieren. Nie wieder bin ich jemandem begegnet, der Theorie und Praxis, der Geld- und Kreditwelt gleichermaßen souverän beherrschte wie Albert Hahn, Doktor der Jurisprudenz und der Philosophie.

Eine stattliche Reihe volkswirtschaftlicher und geldtheoretischer Bücher, deren erstes 1920 erschien und "Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits" hieß, zeugt von seinem Denken und Wirken. Daß er auch in der Praxis sein Wissen und sein Flair für ökonomische Zusammenhänge und wirtschaftliche Imponderabilien richtig einzusetzen verstand, davon zeugt das Vermögen, daß er in der Emigration und danach von neuem zusammengebracht hat.