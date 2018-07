Inhalt Seite 1 — Erst Butter, dann Sex Seite 2 Auf einer Seite lesen

Flensburg

Jasmins Lexikon der Erotik ist für sie ein alter Hut. Denn was den Eros angeht: die Dänen verleugnen ihn nicht, jedenfalls soweit es ihre pornographische Literatur betrifft. Es sei denn, es handelt sich um Kategorien grober Unzucht. Dies hat sich nun bis zum deutschen Bundesbürger herumgesprochen, der von weither angereist kommt, um an der Erotik aus dem nordischen Königreich teilzuhaben. Der 37jährige Däne Hans Möller, bis dahin Hotel-Kaufmann, hat auf der dänischen Seite an der Grenze bei Flensburg, wo einst die Butterautomaten klimperten, zwei „Sex-Kioske“ eröffnet, in denen die deutschen Grenzgänger nun auf der Pornowelle schwimmen können.

Vor allem ist er der erste Däne, der dazu die wirtschaftspolitische Philosophie geliefert hat. Seine Beobachtung lautet: Die deutschen Touristen sind nach Sex so begierig wie früher nach billiger dänischer Butter. Seine Schlußfolgerung: „Durch einen legalen Handel mit Filmen, Photos, Dias und Büchern in Sex können wir Dänen dazu beitragen, daß Mark-Einnahmen unsere Zahlungsbilanz verbessern.“

Buchbinder Christian Jessen, 46 Jahre alt, aus Hadersleben unweit der Grenze hat es inzwischen zu etwa fünf Millionen Kronen Jahresumsatz in Sex gebracht. Skandinaviens größter Sex-Importeur hatte in zwölf Monaten Karteien mit über 10 000 Kunden zusammengestellt, die meist in der Bundesrepublik zu Hause sind. Sein devisenträchtiges Angebot: Obszöne Bildserien, unzensierte Sex-Bücher und farbige Pornofilme – und das alles in deutscher Sprache.

Seine Bettfreuden und seine liebestollen Mönche haben inzwischen einen festen Kundenstamm im Ausland. Den Herren des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden, der schweizerischen Bundespolizei und den Beamten des österreichischen Innenministeriums – in die Abwehr von Unzucht eingeschaltet – stieg nach Zugriffen die Röte in die Wangen. Aber Interpol kam dann in Kopenhagen nicht weiter. Die Beweisführung, hier werde nach Dänenrecht vorsätzlich Unzucht verbreitet, mißlang.

Jörgen Hallum führte inzwischen in seiner Kopenhagener Ladenkette den „Nude-Look“ ein. Langbeinige Verkäuferinnen, die jedenfalls oberhalb des Bauchnabels nichts weiter als ein Makeup tragen, bieten Magazine an, mit gewagten Titelphotos. Die Verkäuferinnen ficht das alles nicht an. Die 20jährige Oben-ohne-Lykke meint, ihr Job sei wie ein anderer auch. „Natürlich bekommen wir von den Kunden Einladungen. Aber wenn wir unsere Charakterfestigkeit zeigen, respektieren sie uns.“ Das busenfreie Mädchen half mit, Hallums Verkaufsumsatz zu verdoppeln – und darauf kommt es schließlich an. Als besonders umsatzfördernd gelten die „besseren“ Herren aus Deutschland.

In Lübeck holten bundesdeutsche Zöllner den 29jährigen Kopenhagener Porno-Versandhändler Bent J. mit vier Firmendamen und elf inhaltsschweren Koffern aus dem Schlafwagen. Das Gepäck war mit Magazinen und Photoserien (Stückpreis 20 bis 25 Mark) vollgepfropft. Der Zoll bat wegen Schmuggels zur Kasse. In die Klärung, ob es noch handfeste Pornographie oder schon schmutzige Unzucht war, wurde der deutsche Staatsanwalt eingeschaltet.