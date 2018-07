Es waren einmal zwei Kölner Kunsthändler, die der Meinung waren, daß es eine gute Sache sei, in Köln einen Kunstmarkt zu veranstalten – nach dem Vorbild anderer Märkte und Messen. Denn, so sagten sich die beiden Kunsthändler, Kunst ist auch nur eine Ware, wenn auch eine Ware besonderer Art. Und warum sollte es nicht möglich sein, einmal im Jahr so etwas wie eine Messe zu veranstalten, an einem Ort und zu einer Zeit und auf diese Weise den Kunstkäufern, den Kunstsammlern (und solchen, die es werden wollen) die Gelegenheit zu bieten, sich einen Überblick zu verschaffen, einen Überblick über das Angebot an zeitgenössischer, aktueller Kunst.

Das Ergebnis ihrer Träume und Überlegungen war der „Kölner Kunstmarkt“, der von der deutschen Kunst(handels)szene schon nicht mehr fortzudenken ist und in diesem Jahr zum zweiten Male – vom 15. bis 20. Oktober – stattfindet. Freunden und Sammlern zeitgenössischer Kunst bietet sich damit wieder einmal die Gelegenheit, innerhalb kürzester Zeit auf engstem Raum, nämlich in der Kölner Kunsthalle, einem breiten Angebot aktueller Kunst zu begegnen, so wie es sonst allenfalls auf einem Bummel durch die 57. Straße New Yorks möglich ist. Ein Vorteil des Kölner Kunstmarkts gegenüber New York besteht darin, daß es hier nicht nur Kunst „made in USA“, sondern internationale, nicht zuletzt auch deutsche Kunst zu sehen und zu kaufen gibt.

„Die Jungs werden sich anstrengen, darauf können Sie sich verlassen“, meinte ein Düsseldorfer Kunsthändler – mit dem Blick auf „Prospect 68“, dem Düsseldorfer „Konkurrenzunternehmen“ zum Kölner Kunstmarkt. Die alte Weisheit, daß Konkurrenz das Geschäft fördert, scheint sich auch in diesem Fall zu bewahrheiten – zu Nutzen und Frommen der Kunstsammler. Der Katalog des Kölner Kunstmarktes, ein Konvolut von 50 Seiten mit 260 Abbildungen, das zum Spottpreis von 5 Mark zu haben sein wird, bestätigt den Verdacht, daß es die „Kölner“ den „Düsseldorfern“ zeigen wollen.

Diesmal werden es 26 Galerien sein, die sich um die Gunst der Freunde zeitgenössischer, aktueller Kunst bewerben werden, darunter erstmalig sechs ausländische Galerien. Die ausländischen Galerien werden allerdings mit einem Provisorium vorliebnehmen müssen und nur im Treppenhaus der Kölner Kunsthalle ausstellen können. Dennoch: Zum ersten Male wird der Kölner Kunstmarkt nicht nur auf das Angebot heimischer Galerien beschränkt bleiben – zweifellos eine Frucht der Konkurrenz von „Prospect 68“, der leidigen Düsseldorfer Konkurrenzveranstaltung.

Wenn nicht alles täuscht, werden die 26 Galerien, die sich diesmal am Kölner Kunstmarkt beteiligen (darunter, außer den ausländischen, erstmals die Münchner Galerien Buchholz und Friedrich und die Kölner Galerie Wilbrand), alles daransetzen, den Eindruck eines vollständigen Angebots des aktuellen internationalen Kunstschaffens zu vermitteln.

Zu den Attraktionen des Kölner Kunstmarktes wird unter anderem die Luxusausgabe des Katalogs gehören, der in einer Auflage von 150 Exemplaren herausgegeben wird – zum Preis von nur 450 Mark. Das „Nur“ rechtfertigt sich im Hinblick darauf, daß dieser Katalog zwanzig Graphiken enthalten wird, von denen allein drei oder vier den Preis von 450 Mark wert scheinen. Dazu gehören Blätter von Asger Jörn, Sofa, Anusciewicz und Dorazio, also international renommierter Künstler. Hinzu kommen Arbeiten von Alt, Fruhtrunk, Geiger, Ramos, Pfahler, Richter, Höke und Rot. Die restlichen Graphiken wird man als „geschenkt“ betrachten dürfen. Kein Wunder, daß bereits drei Wochen vor Beginn des Kunstmarktes die Hälfte der Luxuskataloge als verkauft gemeldet wurde.

Alles in allem verspricht der Kölner Kunstmarkt auch und gerade in diesem Jahr eine Attraktion zu werden, die eine Reise nach Köln wert scheint. Und sei es auch nur, um eine Vorstellung davon zu gewinnen, was 26 Galerien des In- und Auslands für „akruell“ ansehen.

W. B.