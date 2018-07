New York, im Oktober

Frieden durch Stärke, erhöhte Verteidigungsbereitschaft gepaart mit dem unbeirrten Willen zur Fortsetzung der Entspannung – diese Absichten sind als eine Art Generallinie der NATO beim Außenministertreffen in New York fortgesponnen worden. Zwar gab es keine verbindlichen Entschlüsse, da die Aussprachen mit Außenminister Dean Rusk als Gastgeber lediglich einen Gedankenaustausch und keine formale Sitzung des NATO-Rates darstellten, zumal die Außenminister Portugals und Islands fehlten. Der offizielle Teil soll jedoch auf der Grundlage der beiden politischen und militärischen Studien des Ständigen Atlantik-Rates im November in Brüssel auf der um einen Monat vorverlegten Ratstagung nachgeholt werden.

Die grundsätzlich bereits gefällte Entscheidung läuft darauf hinaus, die militärischen Verbände des atlantischen Bündnisses in Europa zwar qualitativ zu stärken und ihre Schlagbereitschaft dadurch erheblich zu verbessern, aber keine ins Gewicht fallenden Truppenvermehrungen vorzunehmen, die optisch den irreführenden Eindruck eines bewaffneten Aufmarsches schaffen könnten. Zu einer quantitativen Vermehrung der NATO-Verbände fehlen bei den Bündnispartnern ohnehin nahezu alle Voraussetzungen.

In dieser Kombination von erhöhter Verteidigungsbereitschaft und anhaltender Suche nach einer europäischen Sicherheits- und Friedensordnung ist die Bundesregierung nach den Darlegungen Außenminister Willy Brandts in New York besonders darauf bedacht, alle zusätzlichen militärischen Maßnahmen im Atlantikpakt möglichst ausgewogen und gleichmäßig verteilt zustande zu bringen. Die Bundesregierung will weder gegenüber der Sowjetunion noch gegenüber den kleineren westlichen Verbündeten den Eindruck hervorrufen, als presche sie in einem neuen Rüstungswettlauf vor, der Moskau als Vorwand für weitere Interventionen dienen oder der in der NATO-Allianz das Gleichgewicht unter den europäischen Bündnismitgliedern stören könnte. Brandt ließ jedoch keinen Zweifel daran, daß die Bundesregierung zur qualitativen Leistungssteigerung der Bundeswehr zusätzliche finanzielle Aufwendungen übernehmen werde. Die Handhabe dazu sei in der mittelfristigen Finanzplanung gegeben, die Änderungen für den Fall einer Zuspitzung der internationalen Lage offengelassen habe.

Die eher versöhnliche Haltung der NATO-Mitglieder soll jedoch der Sowjetunion keinen Raum für Mißdeutungen geben. Die NATO-Minister waren sich daher in New York einig, in Brüssel Mitte November eine Willenserklärung zustande zu bringen, in der ausgedrückt werden soll, daß das atlantische Bündnis auch nach 1969 weiter bestehen wird. Ebenso soll noch einmal deutlich gemacht werden, daß die kollektive Verteidigung der NATO tatsächlich unteilbar bleibt und auch Westberlin einbezieht.

Die Einschätzung der sowjetischen Absichten enthält einen Unsicherheitsfaktor, da gewisse in der sowjetischen Presse vertretene Thesen darauf hinauslaufen, ein Interventionsrecht der Sowjetunion auch in solchen kommunistischen Ländern vorweg zu rechtfertigen, die, wie Jugoslawien, nicht Mitglieder des Warschauer Paktes sind. In New York bestand Klarheit darüber, daß ein Eingreifen der Sowjetunion gegen Jugoslawien in Europa eine tatsächliche Kriegsgefahr schaffen würde. Jedoch herrschte der Wille vor, von westlicher Seite nach Kräften dazu beizutragen, daß solche äußersten Krisen vermieden werden. Willi Brandt demonstrierte das mit seiner – auf eine Anregung aus Moskau eingehenden – Bereitschaft, sich in New York auch mit Außenminister Gromyko zu treffen.

Die Tendenz, der Entspannung bei aller realistischer Einschätzung der Lage Vorrang zu geben, erhielt durch Bewegungen im amerikanischen Wahlkampf Auftrieb. Vizepräsident Hubert Humphrey kündigte an, er werde im Falle seiner Wahl regelmäßige sowjetisch-amerikanische Gipfelkonferenzen vorschlagen, die einmal in jedem Jahr stattfinden sollten, damit ein neuer Stabilisierungsfaktor in die Weltpolitik gebracht werde. Richard Nixon hat sich ebenfalls bereits für eine Serie von Gipfelkonferenzen mit den sowjetischen Führern ausgesprochen. Sogar der Kandidat der dritten Partei, George Wallace, machte in seiner ersten außenpolitischen Programmrede klar, der Weg zum Frieden führe über die internationale Zusammenarbeit und wechselseitige Verständigung. Joachim Schwelien