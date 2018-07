Wer Kapital fremder Leute verwalten will, braucht Vertrauen. Das haben seit einiger Zeit auch die cleveren Manager von Investors Overseas Services, einer internationalen Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Panama, gemerkt. Konsequent begannen sie ihr durch einige Affären lädiertes Image zu putzen. Sie engagierten James Roosevelt, Sohn des ehemaligen US-Präsidenten; in der Bundesrepublik heuerten sie den ehemaligen Vizekanzler Mende an. Gleichzeitig verpflichteten sie sich Bundesminister a.D. Victor-Emanuel Preusker.

Aber der Prominentenfischzug geht weiter. So ist am 1. Oktober 1968 der bisherige Inspekteur des Heeres, Generalleutnant a. D. Josef Moll, in IOS-Dienste getreten. Um ihn in der IOS-Hierarchie placieren zu können, wurde offensichtlich extra der IOS-Beirat geschaffen, dem außer Bundesminister a. D. Professor Hans-Joachim von Merkatz, Staatsminister der Finanzen a. D. Friedrich Zietsch (München) und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Günther Müller (München) auch drei Universitätsprofessoren angehören. Moll ist also prominent garniert worden.

Als Vorsitzender des IOS-Beirats wird sich Moll „vor allem Aufgaben organisatorischer Art“ zuwenden, hat Dr. Mende angeordnet. Schließlich muß er sein von der IOS gezahltes Salär ja auch verdienen. kw