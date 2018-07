GRESMANN:

Das Thema heißt: Gewalt gegen Gedanken. Und dabei ist gleich hinzuzufügen, daß natürlich auch die Umkehrformulierung möglich ist: Gedanken gegen Gewalt. Wir haben einen Untertitel gesetzt: Die Intellektuellen und die Mächtigen. Und auch hier ist eine Anmerkung notwendig. Es wird heute abend unter anderem darüber zu sprechen sein, wie mächtig auch Intellektuelle sein können und wo die Grenzen ihrer Macht liegen können – liegen müssen. Es ist in den letzten Tagen und Wochen häufig davon die Rede gewesen, in Prag, in der ČSSR sei der berühmte Elfenbeinturm nun endgültig gestürzt. Und es hat für uns alle als Beobachter so ausgesehen, als habe sich im Prager Frühling so etwas wie eine Versöhnung von Geist und Macht vollzogen. Mit diesem Stichwort möchte ich einen der Gäste aus der ČSSR bitten, zunächst einmal etwas zu dieser Frage – zur zeitlich begrenzten Versöhnung von Geist und Macht – zu sagen.

KOHOUT:

Vielleicht muß man doch sagen, daß die Rolle der Intellektuellen in der tschechischen Geschichte – zumindest also in der Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts – immer sehr wichtig war, vielleicht wichtiger als in anderen Ländern. Das hängt davon ab, daß die tschechische Intelligenz und daß die tschechische Kultur einen rein proletarischen Ursprung hat. Nachdem die tschechischen Adligen 1621 alle getötet worden sind, mußte die tschechische Intelligenz wieder geboren werden, und deshalb war sie vor allem kämpferisch. Sie hat das Volk geführt, an der Seite des Volkes und an der Seite der Werktätigen. Sie war also schon immer revolutionär. Sie war schon in den Jahren der ersten Republik – also vor dem Kriege – wenn nicht zum großen Teil kommunistisch, dann mindestens mit den Kommunisten sympathisierend. Nach den Jahren 1945/48 hat also wieder der größte Teil der Intellektuellen mitgemacht, und ihm ist zu danken, daß in der Kommunistischen Partei immer ein potentieller „Brain-trust“ zur Verfügung stand, um einzugreifen bei der ersten Gelegenheit. Die Gelegenheit kam im Januar dieses Jahres...

GAUS:

Ich bezweifle das total. Ich glaube, daß dies, Herr Kohout, ein fast klassisches Beispiel für Geschichtsklitterung ist, und zwar eine sehr gefährliche Geschichtsklitterung, zu der Intellektuelle neigen, wenn sie vorübergehend einmal an der Macht am Rande partizipiert haben. Ich glaube nicht, daß sich die Behauptung historisch aufrechterhalten läßt, daß die tschechischen Intellektuellen vor 1918 schon quasi kommunistisch gewesen seien. Wenn sie revolutionär waren, dann waren sie nationalistisch, was zur Zeit paßte, jedenfalls zur tschechischen Zeit – was richtig war, angemessen war, in Ordnung war. Aber eine Kette zu knüpfen, eine Linie zu ziehen, wie Sie es getan haben von 1621, und die bürgerliche Entwicklung dabei, die es ja auch in der Tschechoslowakei gegeben hat, völlig außer acht zu lassen, auch die Novotny-Zeit außer acht zu lassen und so zu tun, als hätte die tschechische Kommunistische Partei zu der Zeit einen intellektuellen Brain-trust gehabt, bloß keinen Gebrauch von ihm gemacht – und im Januar endlich habe man angefangen, Gebrauch davon zu machen – dieses hat für mich sowohl die Merkmale von rückwärtsgerichteter Geschichtsklitterung als auch von etwas Rührendem; denn das will ich Ihnen sagen: Ich kann gut verstehen, daß jemand in Ihrer Funktion und in Ihrer Position das Verhältnis von Macht und Intellektuellen am Beispiel Tschechoslowakei so sehen möchte. Ich glaube, daß man es so nicht sehen darf, weil man sich sonst über die Möglichkeiten, die die Intellektuellen haben, grundlegend täuscht, auch über die Möglichkeiten, die sie in der Tschechoslowakei gehabt haben ...

GRESMANN: