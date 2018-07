Zum zweitenmal hat sich der britische Premierminister Wilson entschlossen, mit dem Ministerpräsidenten des von Großbritannien nicht anerkannten „Rebellen“-Staates Rhodesien, Ian Smith, zusammenzutreffen. Im Dezember 1966 hatten beide im Mittelmeer auf dem britischen Kreuzer „Tiger“ einen Kompromiß ausgearbeitet, der dann vom rechten Flügel der herrschenden weißen Siedler Rhodesiens nicht akzeptiert wurde.

Erst vor einer Woche sprach sich der Labour-Parteitag gegen eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Salisbury aus. Doch muß Wilson aus den Sondierungen seiner Minister in Rhodesien Hoffnungen auf einen ehrenvollen Kompromiß geschöpft haben. Auch wollte er der massiven Kritik begegnen, die ihn auf dem Parteitag der Konservativen erwartete.

Sein Gegenspieler Smith ist in einer besseren Verhandlungsposition als vor zwei Jahren, weil er sich inzwischen von den Radikalen im eigenen Lager distanzieren konnte. Die große Streitfrage bleibt: Wie weit soll die farbige Mehrheit in Salisbury an der Regierung beteiligt werden, ehe London dem abtrünnigen Rhodesien die Unabhängigkeit zugesteht?