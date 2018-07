Inhalt Seite 1 — Gift im Spankorb Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hier ist der Wald noch unverbraucht, sagt ein Herr, der auch als Nichtraucher tief einatmet und erzählt, daß er jeden Tag sieben Gramm Petersilie im Strauß ißt. Der feuchte Frühherbst hatte die Pilzsammler zu einer sechzigköpfigen Gruppe anwachsen lassen. Am Ausmaß der Körbe, Taschen und Beutel läßt sich die Ernteerwartung erkennen: Man sieht unter anderem einen Rucksack und einen Pompadour.

Nicht alle treibt jedoch Genuß und Eßlust an, mit der Deutschen Gesellschaft für Pilzkunde im Niederholz ihr Glück zu machen. Für viele ist es die „Kunde vom Pilz“, die „Mykologie“ an sich, die eigenen Fähigkeiten im Erkennen und Verwerfen der Pilze frisch zu halten, daß sie gebückt den federnden Boden des Nadelwaldes abgehen. Zum Beispiel der Herr, der seinen Spankorb durch eine Trennwand unterteilt hat, um rechts die ihm Bekannten und links die ihm unbekannten zu deponieren. Er ist ein Fortgeschrittener, einer, den ein volkstümliches Pilzbuch mit bunten Bildern nur verwirren würde: „Ich habe Mosers ‚Kleine Kryptogamenflora‘ über Röhrlinge und Blätterpilze.“ Außerdem trägt er einen Feldstecher, mit dessen Hilfe er bei interessanten Vogellauten den Himmel und die Wipfel absucht. Eine Dame hat eine Tasche dabei, die nur dazu dient, ihre schnell ermattende 14 Jahre alte Dackelhündin ab und zu darin zu tragen: „Ich will keine Pilze, ich will Gesellschaft.“ Sie sei auch schon mit dem Deutschen Vogelschutz in den Wald gegangen, aber der hatte ihr den Dackel übelgenommen.

Es sind noch mehr, die nur Natur riechen wollen, aber den Alleingang fürchten. „Stadtmenschen, die ausspannen wollen“, umreißt Herr Wandel seine sporadischen Exkursionsteilnehmer, die 50 Pfennig dafür zahlen, von ihm, dem Fachmann, alles über die Pilzwerte von köstlich über eßbar, genießbar, ungenießbar, schwach giftig bis hoch giftig zu erfahren. Jürgen Wandel, der in seinem 29jährigen Leben mindestens 500 Kilometer für die Begegnung mit dem Phänomen Pilz zurückgelegt hat, ist eine botanische Koryphäe: „Durch Selbststudium, eigentlich bin ich Gärtner.“ Er trägt eine zehnfach vergrößernde Lupe vor seiner Windbluse, eine bequeme Hose mit viel Spielraum für alle Hürden des Waldes und einen Korb voller Pilzliteratur. Ist das Jahr fortgeschrittener, führt Wandel auch „Herbstfärbungs- und Gehölzwanderungen“ an, bei denen er „religionsphilosopisch“ über die Ästhetik in der Natur spricht. Wandel dient allen, die irgendwie im Wald was zu ernten erhoffen. Er erläutert Pilze nach ihrer Schmackhaftigkeitsskala für die Hausfrau: „Mischen Sie davon nur einen unter, sonst wird’s zu scharf.“

Über dem Erdschieber teilen sich die Geister. Der Pilzführer weist ihn in die Kategorie der Notzeitenpilze. Jemand sagt: „Schweine essen ihn gern.“ Jemand anders sagt: „Dahinten die Dame im Pepitarock sammelt ihn und hat keine Schweine.“ Also dreht man für diese Dame den Erdschieber aus dem Waldboden und geht wieder ab vom Weg. Nur Wandel bleibt auf dem Pfad, um sich für die Rückfragen der Ungewissen bereit zu halten.

Vom englischen Aufklärer Francis Bacon hat sich die Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde folgenden Leitsatz für ihre Broschüren ausgesucht: „Wenn ein Mensch bei der Betrachtung mit Gewißheiten beginnt, wird er im Zweifel enden; aber wenn er sich begnügt, mit Zweifeln zu beginnen, wird er in Gewißheit enden.“ Nach wenigen Minuten findet man sich über einem Schleimpilz zusammen, von dem Herr Wandel sagt, daß er sich in positiver und negativer Zellstreckung über den Boden breitet. „Eine Urzelle also“, mischt sich ein Vorgebildeter in die Ausführung und läßt sich bejahen. Er ist ein botanischer Nimmersatt, der sich alle Pilzbezeichnungen lateinisch ins Notizbuch diktieren läßt. Eine Dame, die sich nur bückt, wenn sie einen Pilz schön findet, könnte ihre ganze Familie ausrotten mit dem, was sie im Beutel trägt: „Fliegenpilze sind halt hübsch.“

Von allen Seiten werden Studienobjekte an den Pilzführer herangetragen. Diesmal sind ein kartonbrauner Täubling mit kammartigem Rand und ein schuppenstieliger Röhrling die Ursache der Versammlung. Die Kenner geben Genußlaute von sich, denn der Röhrling ist uneingeschränkt eßbar. Für den Fliegenpilz schweift Wandel sogar in die Weite der russischen Geographie. Der Fliegenpilz enthalte Muskarin, ein Rauschmittel, das in Sibirien gehandelt würde. Den Umstehenden rät Wandel jedoch ab vom Fliegenpilz, da dieser nur bei richtiger Dosierung die gewünschte Enthemmung garantiere. Nach Kurzreferaten über den Nelkenschwindling und über den Sturmdachpilz bückt man sich über den Krempling, der in seiner Jugend stark den Kopf einrollt. Mit dem Krempling hatte schon mancher unter den 60 Wanderern seine Erfahrung gehabt, einer Frau war seinetwegen schon zum Sterben übel. Ein Mann sagt: „Ich esse ihn schon seit Jahren.“ An diesen beiden Reaktionen erklärt Wandel, wie schwer es sei, Gift zu definieren. Den einen bringt’s zum Blühen, der andere stirbt daran.