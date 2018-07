Seit der Bremer Holzkaufmann Hermann J. Krages schweren Herzens seinen Traum aufgeben mußte, als „Revierfremder“ doch noch in die Reihe der Honoratioren des Ruhrgebiets aufgenommen zu werden, seit er seine Beteiligung an der Gelsenkirchen er Bergwerks-AG (GBAG), Essen, an die Dresdner Bank abtreten mußte, machen andere „Revierfremde“ Jagd auf dieses Paket.

Nur rekrutiert sich die Schar der Weidmänner nicht mehr aus Deutschlands Norden, vielmehr haben sich den deutschen Interessenten Afrikaner, Amerikaner und Franzosen hinzugesellt. Denn das ehemalige Krages-Paket, von der Dresdner Bank inzwischen auf mehr als 30 Prozent des GBAG-Kapitals von 485 Millionen Mark abgerundet, ist die Eintrittskarte zum größten deutschen Tankstellennetz; es eröffnet den Zugang zu den mehr als 7000 blau-weißen Zapfstationen der Aral AG, Bochum, und den reichlich 3000 rot-weißen Kraftstoffpumpen der Gasolin AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aral.

In der vergangenen Woche schien es so, als sei die Jagd beendet. Denn am Dienstag abend versorgte der Hamburger Erdöl-Informationsdienst einige Zeitungen telephonisch mit der Nachricht, die französische Ölgesellschaft Compagnie Française des Pétroles (CFP) und die Dresdner Bank hätten sich über das GBAG-Paket geeinigt. Unter ausdrücklicher Berufung auf die CFP teilte Alfred M. Stahmer, Chef des Erdöl-Informationsdienstes, mit, die CFP und die Dresdner Bank seien übereingekommen, als gleichberechtigte Partner eine Auffanggesellschaft für deutsche Ölinteressen zu gründen. Erster Aktivposten sollte das GBAG-Paket der Dresdner Bank sein.

Am Mittwoch, als diese Nachricht in einigen Blättern zu lesen. war, gab es gleich ein zweifaches Dementi – das allerdings bei näherem Zusehen kein Dementi war. Als erster meldete sich Karl Schillers Parlamentarischer Staatssekretär, Klaus-Dieter Arndt, zu Wort. Im „Mittagsmagazin“ des Westdeutschen Rundfunks sprach er von Fehlinterpretationen und Fehldeutungen. Arndt hielt an der bekannten Forderung seines Ministeriums fest, ein Teil der deutschen Mineralölwirtschaft müsse in deutschen Händen bleiben. Gleichzeitig konnte man aber von ihm hören, die Bundesregierung sei potentiellen Partnern gegenüber durchaus offen.

Die Dresdner Bank ließ sich länger Zeit. Ihr Vorstand tagte am Vor- und Nachmittag in Hamburg, und erst in den frühen Abendstunden gab er eine Erklärung ab, die mehr eine Ergänzung denn ein Dementi war. Sie bestätigte die Verhandlungen mit der CFP und gab einen deutlichen Hinweis darauf, wie weit diese Verhandlungen gediehen sind: So weit nämlich, daß Bonn und Paris auf Regierungsebene darüber sprechen. Und das läßt die Deutung zu, daß die CFP und die Dresdner Bank einig sind und nun den Segen Bonns für ihre Ehe erbitten – den Segen de Gaulles haben sie längst erhalten.

Aber diese Ehe paßt nicht in das Konzept, das Schiller und Arndt für die deutsche Mineralölindustrie gebastelt haben. Ihr Traum ist es, zunächst einmal die deutschen Mineralölgesellschaften unter einen Hut zu bringen und frühestens dann nach Freiern Ausschau zu halten. Wenn die GBAG vorzeitig unter die Haube kommt, so fürchten die präsumtiven Geburtshelfer eines deutschen ölpools, ist das Interesse an einem Zusammenschluß dahin.

An dieser Überlegung ist einiges dran, denn die deutschen Ölgesellschaften verfügen zwar über einen Absatzmarkt, haben mit Ausnahme der GBAG jedoch keine Ölförderung im Ausland. Die GBAG ist allerdings im Augenblick noch nicht in der Lage, ihre eigenen Raffinerien zu versorgen, sie wächst aber immer schneller in das Fördergeschäft hinein, und könnte deshalb mit ihren Konzessionen und Erfahrungen durchaus zum Versorgungsrückgrat einer deutschen Ölgruppe werden.