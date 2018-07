In deutschen Schlagerparaden steht in jüngster Zeit Rex Gildos „Wer das verbietet“ an der Spitze: eine polka-fröhliche Schnulze, in der urs der Sänger versichert, daß er sein Mädchen mitten in der Stadt küsse. Auf einem der oberen Plätze tummelt sich auch ein „bunter Harlekin“, der „Hoho – haha“, des Reimes wegen, immer „weiterzieh’n“ muß. In der internationalen Hit-Parade stehen die Beatles mit „Hey Jude“ am ersten Platz. Auf dem Unterschied kann man. Klavier spielen. Und das müßte sich dann etwa so anhören wie die Beatles-Show des Westdeutschen Fernsehens, die nicht nur „Hippie Happy Yeah“ hieß, sondern auch so war.

Diese Sendung, mit der der WDR, ordentlich wie er ist, gleichzeitig die Reihe der „Komponistenporträts“ fortsetzte (nach Gershwin als? John Lennon und Paul McCartney) und eine neue Show-Reihe eröffnete – diese Sendung stellte ein paar Fragen und beantwortete sie auf frappante Weise.

Was, zum Beispiel, macht aus einem deutschen Pianisten einen Beatles-Interpreten? Antwort: ein angeklebter Schnauzbart, denn der ist lustig, und die Martinis, wir wissen es, kennen keine Langeweile. Wie bringt man Rex-Gildoverwöhnten Augen und Ohren das „Yellow Submarine“ bei, ohne daß sie indigniert wegtauchen? Antwort: Man versetzt es mit Humor, der darin besteht, daß ein Sänger in diversen Badewannen herumstochert, als hätte er dort, mitten unter Badesalz und Plastikfischen, seine Stimme ertränkt.

Selbst kniffligere Fragen löste das Fernsehen (musikalische Leitung: Werner Müller) souverän. Wie hält man Herrschaften von der Flucht ins Operettenhaus ab, obwohl Musik von John Lennon und Paul McCartney ertönt? Indem man Karel Gott „Michelle“ in jenes ewige „Land des Lächelns“ versetzen läßt, aus dem kein Wandrer ohne Tränen wiederkehrt.

Das überhaupt war das große Verdienst dieser Show, bei der man sich die Pfleghaare einzeln ausraufen wollte: Sie überbrückte das Gefälle zwischen dem Beatles-Beat und dem deutschen Wunschkonzert à la Ufa, sie gemeindete Swinging London in den Wiener Wald ein, arrangierte Tanz-Streicherklänge, als sollte in jedem Augenblick Johannes Heesters strahlend aus den Kulissen hervorbrechen. Trotzdem ging man mit der Zeit: Das Gemüt war „Hippie Happy Yeah“ gestimmt, und wenn eine Schlager-Biene „high“ war, „with a little help from her friends“, dann hatte das Programm weder Kosten noch Bodybuilding-Protze gescheut.

An manchen Stellen geisterten die Beatles original durch die buntbewegte Heiterkeit, und einmal sang Esther Ofarim zwei Beatles-Titel so, daß man dachte: da kann doch etwas nicht in Ordnung sein. Denn da blickte ihr weder der Förster vom Silberwald über die Schulter, noch herrschte hier jene Georg-Thomalla-Heiterkeit, die sonst jungen Fernsehzuschauern aller Altersklassen beweist, wie sehr sie „Leute von heute“ und „Jung, voll Schwung“ sind.

Fazit, um mit Rex Gildo zu sprechen: „Wer das verbeatet, der weiß nichts von Liebe.“

Hellmuth Karasek