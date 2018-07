Mittwoch, 2. Oktober, ARD: „Geben Sie Gedankenfreiheit. DDR-Hochschule zwischen Dogma und Reform“

Da sind zwei Brüder, stelle ich mir vor, von denen der eine in Marburg oder Göttingen, der andere in Leipzig oder Greifswald studiert. Geblieben der eine, der andere geflohen; beide Sozialisten, beide kritische Menschen, beide, diesseits und jenseits der Grenze, sehen den Film „Geben Sie Gedankenfreiheit. DDR-Hochschule zwischen Dogma und Reform“.

Sagt der im Westen: Ich habe Ulbricht und die klatschenden Funktionäre gesehen, die Talare und das Zeichen der Einheitspartei, habe Dogmatiker mit Betongesichtern über die Erziehung zum Sozialismus sprechen hören, doch von der Reform, mit deren Hilfe der Staat angeblich dem Aufbegehren rebellischer Kommilitonen zuvorkommen wolle, war kaum die Rede. Wie also steht es mit der Drittelparität in Greifswald und Halle? Gibt es in Leipzigs Kliniken keine Ordinarienherrschaft? Was machen die Sektionen an der Friedrich-Schiller-Universität aus? Wird auch in Magdeburg das Problem der Vorlesungsrezensionen erörtert?

Fügt der aus dem Osten hinzu: Es wurde gefilmt, was gefilmt werden darf; doch das ist zu wenig. Landesväterliche Proklamation und, im Studentenkeller, öffentliches Streitgespräch: Das gibt nicht viel her, da muß man schon sagen – doch man sagte es nicht –, daß auch in Leipzig [nicht anders als in Berkeley oder Paris) viele Studiker leben, die an den amputierten, verdinglichten, zum Roboter erniedrigten Menschen denken, wenn sie aus dem Munde von Dresdens Magnifica hören, Qualifikation und Höchstleistung sei das Gebot Nummer 1, oder wenn sie eine verräterische Vokabel wie „exen“ analysieren, den Slogan für „exmatrikulieren“, das sozialistische„Pauk-oder-stirb“-Pendant zu westlichem „publish or perish“.

Sagt der im Westen: Ich habe erfahren, daß 95 Prozent der DDR-Studenten ein Stipendium von 200 Ost-Mark erhalten. Das wußte ich nicht – es war freilich auch das einzige, was die Sendung, die einen Bericht über Reformen ankündigte, an konkreter Einzelheit bot.

Und der im Osten: Als der Kommentator des Films von den DDR-Stipendien sprach, fügte er am Ende des Satzes hinzu: Freilich muß man bedenken, daß in der DDR nicht so viele Eltern für das Studium ihrer Kinder aufkommen können wie in der Bundesrepublik. Wäre es nicht besser gewesen, er hätte gesagt: so viele reiche Eltern – so viele, für die es selbstverständlich ist, daß Sohn und Tochter studieren... also so wenige Arbeitereltern? Der Satz, wie er fiel, war bezeichnend.

Der aus dem Westen: Und bezeichnend auch die Bemerkung, die eine Szenenfolge abschloß, in der versteckte DDR-Kameras die Reaktionen von Kommilitonen photographierten, die man in Ostberlin und Jena nach dem Paukboden fragte (Wo findet denn hier der Kommers statt?): Auch in der DDR gäbe es bei anderen Machtverhältnissen möglicherweise Korporationen. Es wurde nicht gefragt, ob Verhältnisse, die zur Belebung von ancien-régime-Ritualen führen, wünschenswert seien.