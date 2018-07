Von Franz Meyers

Ein Initiativausschuß für die Wiederzulassung der Kommunistischen Partei Deutschlands bemüht sich seit Jahren um die Aufhebung des durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochenen Verbots. Mit dem gleichen Thema befassen sich zwei Taschenbücher, die soeben herausgekommen sind:

Carl-Heinz Boettcher: „Eine neue KPD?“; Markus-Verlag, Köln, 144 Seiten, 3,60 DM

Wolfgang Abendroth, Helmut Ridder, Otto Schönfeldt: „KPD-Verbot oder Mit Kommunisten leben?“; rororo 1092; Rowohlt Verlag, Reinbek 142 Seiten, 2,20 DM

In den beiden Taschenbüchern wird von verschiedenen Ausgangspunkten Material zur Problematik des Verbots der Partei in der Bundesrepublik zusammengetragen. Aber eines haben die Verfasser gemeinsam: Sie konnten sich kaum einen für ihr Thema psychologisch ungünstigeren Zeitpunkt suchen, um sich an die westdeutschen Leser zu wenden. Die Geschichte hat Herausgebern und Verfassern einen Streich gespielt. Das ergibt sich einwandfrei aus dem Text, mit dem der Markus-Verlag sein Büchlein begleitet: „Der unaufhaltsam scheinende Liberalisierungsprozeß in der kommunistischen Welt wirft die Frage auf, wie weit die westdeutschen Kommunisten sich vom Stalinismus gelöst und zu einer Position hin entwickelt haben, die ihnen ein politisches Wirken in voller Legalität und auf dem Boden des Grundgesetzes ermöglicht.“

Dieser gedruckte Text steht mit der Wirklichkeit unserer Tage nicht in Einklang, nachdem die Sowjets und ihre Satelliten in der Tschechoslowakei einen offenen Rückfall in die Praktiken des Stalinismus vorexerziert haben. Der Markus-Verlag hat denn auch einen neueren Begleittext dem Buch mitgegeben, in dem es heißt, daß angesichts der Ereignisse in Prag, des „staatserhaltenden“ Auftretens der französischen Kommunisten und des neuerlichen Wahlerfolgs der italienischen Kommunisten die Diskussion um Neugründung oder Wiederzulassung der Kommunistischen Partei Deutschlands noch mehr an Bedeutung gewinne. Dieser Versuch, dem Buch eine neue Aktualität zu geben, ist höchst zweifelhaft, da die Ereignisse in der Tschechoslowakei und die Gründung einer Deutschen Kommunistischen Partei in Frankfurt am Main ganz neue Aspekte aufzeigen.

Dadurch werden die Bücher aber nicht überholt, denn beide Neuerscheinungen, das darf vorweggenommen werden, geben eine Materialsammlung, wie sie in dieser Zusammenfassung bisher noch nicht greifbar war.