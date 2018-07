Von Karoll Stein

Keine Veranstaltung der Ostberliner Festtage war so frühzeitig ausverkauft. Selbst Walter Ulbricht ließ es sich nicht nehmen, dem einmaligen Gastspiel beizuwohnen, „Horizonte“ von Gerhard Winterlich, aufgeführt vom Arbeitertheater des VEB (volkseigener Betrieb) Erdölverarbeitungswerk Schwedt (Oder), unter vorsichtiger Anleitung des Herrn Besson. Man wußte oder konnte es dem Programmheft entnehmen: vor drei Jahren hatte das Ensemble bei den Arbeiterfestspielen im Bezirk Frankfurt (Oder) debütiert und auf Anhieb die Goldmedaille gewonnen. Auch das zweite öffentliche Auftreten bei den diesjährigen Arbeiterfestspielen in Halle brachte den Arbeitern aus Schwedt die Goldmedaille und eine Einladung zu den Berliner Festtagen. Benno Besson, in Ost und West gleichermaßen gerühmt und seit seinem Bruch mit dem Deutschen Theater von mancherlei Gerüchten ummunkelt, hat sehr behutsam mit den Arbeiterschauspielern geprobt, ohne sie in ihrer eigenen Konzeption noch in ihrem heiter unbefangenen Sächsisch zu irritieren. Horst Sagert hat ein hinreißendes Bühnenbild entworfen, das auch das Budget eines Arbeitertheaters kaum belasten dürfte: ein sommerlicher Wald aus frischen Birkenzweigen.

Der Terminus Arbeitertheater mag hierzulande recht anachronistisch klingen; man assoziiert rührenden Dilettantismus und sektiererische Laienspielzirkel. Die wohlwollende Arroganz, die dilettantische Kunstübungen gewöhnlich nur bestätigen, wird jedoch von dem Arbeiterensemble aus Schwedt entschieden in Frage gestellt. Denn der Schlosser und die Hortleiterin, der Transportarbeiter und die Friseuse (die Berufe der einzelnen Darsteller sind im Programmheft nachzulesen) demonstrieren nicht etwa einem gebildeten Publikum, wie sich die Werktätigen, die bei uns ihre Freizeit vor dem Fernsehschirm oder auf dem Fußballplatz verbringen mögen, in der DDR nach Feierabend mit dem „kulturellen Erbe“ abmühen, vielmehr bringen sie sich selbst und ihre konkrete Situation mit zwingender Authentizität zur Darstellung. Die Form der Präsentation durch Arbeiter und der Inhalt aus der trivialen Sphäre der Arbeit sind hier vollkommen identisch.

Ausgangspunkt der Fabel ist die Vorbereitung zum Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung im Erdölverarbeitungswerk Schwedt. Der Widerstand gegen die Theorie der Kybernetik, der noch vor wenigen Jahren in der marxistischen Diskussion dominierte, wird von dem alten Revolutionär und verdienten Produktionsdirektor in der Praxis vertreten, gegen den eigenen Sohn, Mathematiker und Abteilungsleiter des „Kollektiv Optimierung“. Der Werkdirektor, Repräsentant eines sozialistischen Managements, ist einseitig an der Effektivität der Produktion orientiert. Zur Verhandlung auf der Bühne stehen Fragen einer sinnvollen Umschulung, die nicht immer wieder hinter der wissenschaftlichtechnischen Entwicklung zurückbleibt, eine planvoll schrittweise Umstellung des Betriebes, die es den Werktätigen erlaubt, Einsicht in die Maßnahmen der Automation zu gewinnen. Den Theaterbesucher aus dem Westen, der meist einem Berufsstand angehört, der von den Organisationsformen der Produktion keine Kenntnis hat, mögen diese Dialoge aus dem Alltag der arbeitenden Bevölkerung höchst exotisch anmuten. Wären solche Probleme nicht eher in Partei- und Betriebsversammlungen zu erörtern? Mag sein. Aber das hieße auch, die viel beklagte Kluft zwischen Theater und Realität zu perpetuieren.

In dieser Selbstdarstellung der Arbeiter aus Schwedt wird jedoch mehr sichtbar als das aktuelle Programm innerbetrieblicher Rationalisierung. Der Konflikt zwischen Vater und Sohn, dem Revolutionär und dem Kind der Revolution, spiegelt im begrenzten Bereich der Produktionsstätte die Auseinandersetzung zwischen den Altkommunisten und der Nachwuchsgeneration der Technokraten, wie sie die politische Situation der sozialistischen Staaten heute entscheidend prägt. Der Terminus „Entfremdung“ fällt nicht, aber ihre Erscheinungsformen werden offen zur Schau gestellt: hier Arbeit, dort Ideologie – Werkdirektor und Parteisekretär wirken neben- oder gegeneinander, nicht aber miteinander. Der Mann arbeitet korrekt aus Pflichtgefühl, die Frau lernt, aus technischer Notwendigkeit, die Lust am selbsttätigen Produzieren kennen beide nicht.

Und wie ist diesem Zustand, der dem humanitären Anspruch des Sozialismus widerspricht, abzuhelfen? Das „Kollektiv Optimierung“ gründet ein Arbeitertheater und klärt die Kontrahenten mit den Mitteln der Kunst über die Beschränktheit des jeweiligen Standpunkts auf. Die Darstellung auf der Bühne fördert die Einsicht aller Beteiligten, macht die Lösung der Widersprüche allererst möglich, indem sie sie artikuliert. Mit diesem Rahmen liefern die Arbeiterschauspieler aus Schwedt gleichzeitig den Nachweis ihrer Existenzberechtigung: Theater als Forum der Selbstdarstellung einer Gesellschaft, die sich auf der Bühne wiedererkennt und daraus Nutzen zieht.