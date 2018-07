Bisher kam Eugène Ionesco nach Zürich, um Birchermüsli an der Quelle zu verzehren und unter Aufsicht der gleichnamigen Klinik – mit der Speisungsszene im letzten Akt von „Hunger und Durst“ und einigen Seiten seines Tagebuches („Journal en Miettes“, Luchterhand) hat er ihr ein seltsames Denkmal gesetzt wie der Berlitz-Schule in der „Unterrichtsstunde“. Er kam auch, um Freunde zu besuchen und um nicht in Paris zu sein. „Alle diese soliden Banken an der Bahnhofstraße, das beruhigt“, sagt er und unterscheidet sich darin vom Kollegen Dürrenmatt, dem Verfasser von „Frank V.“, den nichts so beunruhigt wie gerade dieser Anblick.

Diesmal kam Ionesco um zu inszenieren – im Herzen der Altstadt ganz nahe jener Straße, wo Lenin gelebt hat und wo Büchner gestorben ist. Als Zürich noch großes Kabarett hatte – ganz wie das Schauspielhaus am Pfauenplatz in Symbiose zwischen Schweizern und Emigranten entstanden – da hatte hier das „Cabaret fédéral“ seine Bleibe gefunden. Und siehe da, der Genius loci wirkt nach: Der erste Teil des Ionesco-Abends besteht aus Sketchen und Monologen, die daran erinnern, daß diese mitteleuropäische Tradition des Kabaretts bis Zürich, aber auch bis Bukarest gereicht hatte. Aber das liegt auch an der Darstellung: So wird aus der erschöpfenden Anweisung, wie man ein Ei kocht, die „Nummer“ einer dümmlich lächelnden Fernsehansagerin. Mit diesem ersten Teil hat Ionesco sich eingebürgert und kleine Eulen nach Limmat-Athen getragen.

Mit dem „Opfer der Pflicht“, dem Kriminalstück und „Pseudodrama“ des vom Polizisten und der Gattin in alle Tiefen und Höhen getriebenen Choubert auf der Suche nach dem verlorenen Mallot, ist es der befremdende Ionesco, dem wir begegnen.

Nach Pinter, Mrozek, Gombrowicz (dank dem Erfolg von „Yvonne“ ist Felix Rellstabs Unternehmen zur selbständigen subventionierten Bühne geworden) ist es jetzt Ionesco, dessentwegen Zürich eine Reise wert ist – wie man das einst wegen des Schauspielhauses am Pfauenplatz sagte. „Ich habe hier ein Bild von mir geschaffen, das mir reich, ehrgeizig und vieldeutig erscheint wie keines seither“, sagt sein Autor. Und in der Tat: Alle Themen, von der „kahlen Sängerin“ und den „Stühlen“ bis zu den Behringer-Stücken sind hier in teils zwingender, teils zwanghafter Weise verbunden. Am stärksten wirkt der Anfang, wenn Choubert (Werner Dahms) und Madeleine (Anneliese Betschart) uns den Rücken kehren und Hamms Bühnenbild uns an ein erstarrtes bürgerliches Interieur von Vuillard erinnert. Aus den Tagebüchern wissen wir, wie stark Ionesco unter dem Eindruck von Freud steht, von dem er die Einsicht in die Bedeutung der Träume, nicht aber die Deutung der Träume übernahm. Doch ist das „Opfer der Pflicht“ –und das macht die Stärke dieses Stückes, das Ernst Wendt in seiner vorzüglichen Ionesco-Monographie (Friedrich Verlag) mit Recht in die Mitte gestellt hat – ein Werk des Undanks gegenüber Freud: denn hier wird eine Psychoanalyse als terroristisches Verhör dargestellt, das der Polizist mit Madeleines Hilfe durchführt. Der Versuch, einen Menschen durch sein Inneres, seine Träume, seine Obsessionen und seine Kindheit zu jagen, wird genau wie vordem der „Sprachunterricht“ zu einer Form der Machtausübung und der Quälerei. Nachdem Choubert aller seiner Ängste und Visionen entleert ist, muß er sich wieder ganz mit Alltag auffüllen, unter dem drohenden Sprechchor: „Kauen, schlucken, kauen, schlucken.

In Paris hatte Jacques Mauclair die Regie geführt und sich selbst die schwerste Rolle vorbehalten: den Polizisten. Mit ihm, Chauffarts Tsilla Chelton und einigen anderen waren hier zugleich mit Ionescos Theater Ionesco-Schauspieler entstanden, die ihm vollkommen entsprachen und die seither, was immer sie spielen, an Ionesco denken lassen. Ein solches Ensemble konnte natürlich im „Neumarkt“ nicht entstehen. Vor allem versagt hier der Polizist vor dem abrupten Übergang von der harmlosen Schüchternheit zum unbehaglich Drohenden. Daher fällt die Führung des Geschehens überraschend an Choubert, dem Werner Dahms in seiner stürmischen Getriebenheit mehr gibt als in seiner intensiven Stumpfheit Ionesco gab häufig die Regieanweisung „bitte komischer!“ – aber so, wie er das vormachen kann, macht es ihm hier keiner nach. Der Rhythmus verlangsamt sich, und der Gag am Schluß, wenn der ermordete Polizist Choubert auch noch zum Kauen auffordert, wirkt stillos.

Nach dieser ersten Probe wird man von Ionesco als Regisseur seiner Stücke sagen mögen, was für Strawinsky als Dirigent van Strawinsky; Musik gilt: Man muß es einmal gesehen haben Nach zwei Regieexperimenten am „Neumarkt‘ – Georges Lavelli („Yvonne“) und Ionesco – wissen wir jetzt, was Regisseure mit Schauspielern, deren Sprache sie nicht verstehen, ausrichten können, und wissen daher auch, daß ein solches Unternehmen ein Grenzfall bleibt und nicht zur Gewohnheit werden sollte. Immerhin ist es ein Ereignis, Ionesco hier in zweierlei Gestalt zu begegnen: in seinem merkwürdigsten Stück und im Dialog, den er als Regisseur mit diesem Stück geführt hat. François Bondy