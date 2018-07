Von Marcel Reich-Ranicki

Nein, heute wird nicht genörgelt, sondern endlich einmal kräftig in die Harfe gegriffen: Es gilt, ein zwar keineswegs weltbewegendes, aber doch sehr erfreuliches Ereignis zu feiern. Ein Erzählungsband ist es, der, obwohl deutsch und neu, bereitet, was unsere Schriftsteller nur selten zu bereiten imstande sind – nämlich Vergnügen. Dies haben wir dem aus Berlin O stammenden und in Ostberlin lebenden Günter Kunert zu verdanken.

Übrigens kommt sein Buch

Günter Kunert: „Die Beerdigung findet in aller Stille statt“, Erzählungen; Reihe Hanser 11, Carl Hanser Verlag, München; 121 Seiten, 5,80 DM

gerade im rechten Augenblick. Denn wieder einmal lassen sich in der Bundesrepublik jene mehr oder minder gescheiten Autoren vernehmen, denen offenbar nichts anderes übrigbleibt, als ihre in der Tat bemitleidenswerte Impotenz als Ausdruck der Krise einer ganzen Generation oder gar der Literatur schlechthin zu tarnen und an den Mann zu bringen. Mit Hilfe einer snobistisch wohlklingenden Terminologie versuchen sie also, ihr künstlerisches Unvermögen zum ästhetischen Gesetz zu erheben.

Der Schriftsteller, wird uns immer wieder zu verstehen gegeben, könne entweder die sichtbare und greifbare Welt registrieren und beschreiben oder aber nur noch vor sich hinblödeln und die Sprache aus sich herausblubbern lassen. Dokument oder Kalauer, Inventur oder Blödelei – das sei, sollen wir glauben, die einzige Alternative, vor der die Literatur steht.

Während uns jedoch die einen mit stumpfsinnigen Aufzählungen langweilen und andere impertinent und schamlos genug sind, ihren Wortbrei als Kunst zu deklarieren, während uns als Höhepunkte der Prosa allen Ernstes unbedruckte Seiten geboten werden (das, wahrlich, scheint mir die allerbequemste Lösung zu sein), während Autoren ihre Bücher mit Aktphotos (unter besonderer Berücksichtigung der Genitalien) schmücken, büßt die fundamentale Frage, wie sich in unserer Zeit und von unserer Zeit erzählen läßt, nichts von ihrer Dringlichkeit und Aktualität ein.