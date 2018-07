Inhalt Seite 1 — Kirchen – oben ohne Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Der Ausschnittdienst war vielbeschäftigt. Seit langem hatte der „Evangelische Pressedienst“ (epd) aus der Redaktion München/. Oberbayern keinen solchen Abdruckerfolg mehr wie mit der Anfang September herausgegebenen Meldung über die Bauprojekte der evangelischen Kirche in Bayern. Sie wurde von der „Süddeutschen“ ebenso gebracht wie vom „Donau-Kurier“. Für Freunde der mit barocken Zwiebeltürmen garnierten weiß-blauen Landschaft mußte sie schockierend sein.

Der Bericht begann: „Der Bau von Kirchtürmen sollte der Vergangenheit angehören, denn sie hätten sowohl in der Stadt- und Landschaftsarchitektur der Gegenwart als auch in der heutigen Gemeinde- und Gesellschaftsstruktur keine sinnvolle Funktion mehr. Diese Ansicht vertrat Oberkirchenrat Dr. jur. Werner Hofmann ... Bei dem Bau von neuen evangelischen Kirchen müsse man künftig noch mehr als bisher zu ‚schlichten und einfachen Lösungen‘ kommen, fügte Hofmann hinzu, wobei ‚schlicht und einfach‘ nicht schlecht und primitiv bedeuten dürfe.“

Noch am selben Tag, an dem die ersten Zeitungen dies meldeten, erhielt der Oberkirchenrat einen Anruf von einem Vikar aus Niederbayern. Er berichtete ihm, daß in seiner kleinen Gemeinde zur Zeit ein Kirchlein gebaut werde und nun eine lebhafte Diskussion entstanden sei, ob man mit dem wenigen zur Verfügung stehenden Geld einen Turm errichten oder besser einen Bus anschaffen, solle, mit dem die in überwiegend katholischem Revier verstreut wohnenden Protestanten zum Kirchbesuch abgeholt werden könnten. Der Oberkirchenrat riet dem Vikar: Bus statt Turm.

Man mußte in einem Freistaat, in dem von rund zehn Millionen Bewohnern nur 2,7 Millionen evangelisch sind, mit Protest und Schmähbriefen rechnen, wenn derartiges aus solchem Munde kommt. Indes, nach der Reaktion befragt, kann Dr. Hofmann eine Woche später sagen: „Ich habe viele Zuschriften aus kirchlichen und bürgerlichen Kreisen bekommen – fast alle zustimmend.“ Im eigenen Haus, dem Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenrat, in dem er für rechtliche und finanzielle Fragen von kirchlichen Neubauten verantwortlich ist, hat Hofmann sogleich konkreten Erfolg gehabt. Bei der Besprechung zweier Bauvorhaben in der vergangenen Woche wurden die bereits geplanten Kirchtürme kurzerhand gestrichen. Einer davon betraf das zwischen sechs- und achtstöckigen Häusern in der Münchner Satellitenstadt Perlach zu errichtende Gotteshaus. „Was soll da ein Turm? Wir würden den Leuten genau ins Wohnzimmer läuten.“

Werner Hofmann, mit 37 Jahren der jüngste Oberkirchenrat in Deutschland, von einer epd-Mitarbeiterin zu Recht als „sehr netter Herr“ charakterisiert, dazu auch nicht mit dem Makel des „Zugereisten“ behaftet – denn er stammt aus der Gegend von Kempten im Allgäu –, erhielt den Anstoß zu seiner Äußerung durch ein Münchner Zeitungsphoto. Auf ihm wurde gezeigt, wie der Turm einer neuen evangelischen Kirche mit vorgefertigten Bauteilen hochgetrieben wird. Daraufhin erreichten ihn Anrufe von Gemeindemitgliedern, ob denn die Kirche nichts Besseres zu tun habe, als Türme zu bauen, und wie das zum Beispiel im Verhältnis zur notwendigen Hilfe für die Kinder in Biafra stehe?

Nun faßte der Oberkirchenrat Mut für die Mini-Erklärung im Pressedienst. Längst hat er Unterlagen über modernen turmlosen Kirchenbau in Skandinavien gesammelt, längst gibt es auch katholische Kirchen ohne Türme. Daß eine Kirche ohne Turm keine Kirche sei – „das ist Unsinn. Hat die Peterskirche in Rom einen Turm? Auch die Zisterzienserklöster sind ohne Türme.“ Er ist Pragmatiker und sieht „andere Aufgaben im Vordergrund“, nachdem die Turmfunktion von den Hochhäusern übernommen wurde.