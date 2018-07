Die Anleger haben sich daran gewöhnt, mit der Aufwertungsdiskussion und mit den ständigen Angriffen der Sowjets auf die Bundesrepublik zu leben. Übereinstimmende Meinung: In diesem Jahr keine Aufwertung der Mark. Deshalb rücken bei den Anlageentscheidungen wieder die wirtschaftlichen Faktoren in den Vordergrund. Und sie sind offenbar günstiger, als man noch im Sommer erwarten konnte. Deshalb hat sich das Bild an den deutschen Börsen mit Beginn des letzten Quartals wieder gewandelt. Das in den Wochen der Unsicherheit reduzierte Kursniveau erwies sich als guter Startplatz. Innerhalb weniger Tage konnten einige Standardaktien ihre im September erlittenen Einbußen wieder ausgleichen.

Schering erreichten sogar einen neuen Höchststand. Wieder einmal war es die Aufkaufsphantasie, die für steigende Kurse sorgte. Diesmal wurde Bayer „verdächtigt“, Interessent für die Schering-Mehrheit zu sein. Ob das stimmt oder nicht, ist für die Schering-Spekulanten nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Da der Schering-Kurs von 390 Mark je Stück von den Bilanzanalytikern als preiswert angesehen wird, sind die Schering-Käufe auch dann zu rechtfertigen, wenn sich die Konzentrationsgerüchte in diesem Falle wieder als Seifenblase herausstellen sollten.

Die schon vor einigen Wochen bekanntgewordene Absicht von AEG und Siemens, künftig im Turbinenbau kooperieren zu wollen, beginnt erst jetzt Kursfrüchte zu tragen. Dabei gehen die Käufer dieser Aktien davon aus, daß sich die Kooperation auch noch auf andere Gebiete mit der Absicht erstrecken wird, Rationalisierungseffekte zu erzielen.

Die Konzentration über Ländergrenzen hinweg stößt – wie am Beispiel Gelsenkirchener Bergwerks-AG und Compagnie Française des Petroles deutlich geworden ist – noch auf politische Schwierigkeiten. So lange nicht feststeht, welche Rolle der freie GBAG-Aktionär bei der Schaffung eines großen deutschen ölpools spielen wird, hält sich die Börsenspekulation von diesem Papier fern. Zahlreiche Banken empfehlen jedoch, an den GBAG-Aktien unbedingt festzuhalten.

Wenn man den Börsengerüchten Glauben schenken darf, so werden die freien Aktionäre der einstmals von dem Schweizer Duttweiler gegründeten und heute im Mehrheitsbesitz der staatlichen Saarbergwerke AG befindlichen Erdölwerke Frisia demnächst abgefunden. Der Kurs dieser Aktie ist von 98 Prozent am Jahresbeginn auf 130 Prozent gestiegen.

Im Falle der Farbwerke Hoechst ist der Börsenjubel über die Beteiligung an Roussel Uclaf abgeklungen, als bekannt wurde, daß die Banken jetzt 45 Millionen Mark Hoechst-Aktien unterbringen müssen (der Kaufpreis für das französische Engagement). Die Versicherung, die jungen Aktien würden außerhalb der Börse langfristig placiert werden, wird höchstens Laien beruhigen. Wer Vorzugsaktien mit Sperrfrist angeboten erhält, fällt erstens als Interessent für Hoechster Aktien für einige Zeit aus, und zweitens ist ihm durch die Sperrauflage die Möglichkeit nicht genommen, alte Hoechster Aktien auf den Markt zu werfen, um damit die jungen, billigeren zu bezahlen. K.W.