Unser Kritiker sah:

DIE ZAUBERFLÖTE Von Wolfgang Amadeus Mozart Frankfurter Oper

Christoph von Dohnányi ist als Generalmusikdirektor an die Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main zurückgekehrt, wo er als Kapellmeister für die Schauspielmusik seine Dirigentenlaufbahn begann. Welche musikalische Energie der Vielbegehrte dem Institut vermitteln könnte, falls er seßhaft bliebe, ließ sich an seiner Einstudierung der „Zauberflöte“ ermessen. Das breite Grundtempo und der damit erhobene formale Anspruch auf Vergeistigung des Klangs sowie die instrumentale Phrasierung ließen schon in der Ouvertüre aufhorchen. Der Orchesterpart blieb während des Premierenabends die am einheitlichsten durchgeführte, immer fesselnde Komponente der Aufführung. Bei der Begleitung, der Sänger gab es gelegentlich Diskrepanzen. Auch über Einzelheiten, wie die Mattheit der Orchesterfuge zum Gesang der Geharnischten, könnte man mit dem Dirigenten rechten. Doch im ganzen wurde Mozart gespielt, und das auf großstädtischem Niveau. Das Kompliment gilt auch dem von Hans Brinkmann vorbereiteten Chor.

Unter den Solisten befanden sich neue Namen. Alberto Remedios ließ als Tamino einen herben, aber glänzenden Tenor hören. Mit einem substanzreichen, wohlgebildeten Sopran, dem auch die feineren Nuancen nicht versagt sind, stellte sich Ileana Cortubas als Pamina vor. Eine Überraschung: Manfred Schenk, der als Sarastro nicht nur durch seine Hünengestalt an Martti Talvela erinnerte.

Nur für Frankfurt ein Debütant war Barry McDaniel von der Deutschen Oper in Berlin als Papageno. Seine glänzende stimmliche Disposition müßte eines Tages die sängerische Spitzenleistung von Hermann Preys Salzburger Papageno erreichen. Ein Heldentenor (des italienischen Fachs) war mit Charles O’Neill für den Mohren Monostatos eingesetzt worden: ungewohnt in dieser Partie die große Statur, er war auch unpraktisch kostümiert für seine drastischen Absichten auf Pamina. Den stärksten Spontanapplaus bekam Christine Deutekom, die als Königin der Nacht ihren spektakulären ersten Auftritt nach einem Anmarsch zu Fuß absolvieren mußte. Für eine Koloratursopranistin besitzt sie eine bemerkenswerte Mittellage. Die Mühe, die der Sängerin die Arienbravour bereitete, ließ sich nicht überhören. Bei der Ausfeilung der kleinen Solisten-Ensembles, besonders der drei Damen, machte sich die ziselierende Hand des Dirigenten vohltuend bemerkbar.

Leider muß „Die Zauberflöte“ nicht nur deutsch gesungen, sondern in ihren Dialogpartien auch deutsch gesprochen werden. Was dabei an internationalem Kauderwelsch auf der Frankfurter Opernbühne zu erdulden war, das mögen ähnlich Italiener empfinden, wenn für andere Werke sich Sänger aus aller Welt auf Opern-Italienisch einigen. Wenn jedoch an solcher Sprachverwahrlosung auch ein deutscher Solist teilnimmt, indem er als Sarastro munter schwäbelt, muß man doch vielleicht auch nach dem Regisseur fragen.

Dort debütierte der italienische Bühnenbildner Filippo Sanjust. Er ist in Deutschland durch seine Berliner Dekorationen für Henzes „Jungen Lord“ bekannt geworden. Als Dekorateur der Frankfurter „Zauberflöte“ beeindruckte er durch eine Kulissenbühne, in deren Gassen Architekturteile, scheinbar durch Laubsägearbeit ausgeschnittene Felsen- und Landschaftsabbreviaturen oder neutrale Passe-partout-Rahmungen, hin- und herfuhren. Das wirkte sich technisch sehr gut aus: pausenlose offene Verwandlungen ohne Bühnenarbeiter auf der Szene. Bildlich passierte allerdings auch Mißverständliches: Sarastro, vor seinem Tempel stehend, wirkte wie Hagens Wacht in der „Götterdämmerung“. Farblich war alles auf die Grundtöne Beige und Braun abgestimmt. Der klassizistisch gerahmte Guckkasten lenkte den Zuschauerblick stets auf einen nur durch Licht modifizierten Hintergrundsprospekt. Gegenlichteffekte umspielten die zwischen Rokoko und Biedermeier kostümierten Sänger.