Sie passen in die Landschaft von Radar und Raketen wie Dinosaurier in einen Zoo. Ihr Hohelied war Skagerrak, ihr Schwanensang die Midways, ihr letzter Seufzer Korea – dann wurden sie „eingemottet“ – die Schlachtschiffe, die Lieblinge der Admiräle und der Stolz seefahrender Nationen, mußten den Flugzeugträgern weichen, wie einst die Windjammer den Dampfschiffen. Robert McNamara, der Prototyp des modernen Managers, verfiel im vorigen Frühjahr auf die seltsame Idee, eines dieser maritimen Fabelwesen aus der Mottenkiste hervorzuholen: Die „New Jersey“ wurde für den Krieg im Golf von Tongking fit gemacht.

Diesem Einfall lag nicht etwa ein strategisches Bedürfnis zugrunde, sondern ein bloßes Rechenexempel: Es ist billiger und spart Menschen und Material, wenn flakbewehrte Straßen, Bahnen und Fabriken durch Ein-Tonnen-Granaten statt durch Fliegerbomben zerstört werden. Die ersten Salven wurden am letzten Septembertag dieses Jahres abgefeuert, nicht etwa, weil militärische Not es so gebot, sondern nur, um der Besatzung des Schiffes noch die Monats-Kampfprämie zu sichern.

Der militärische Nutzen der Beschießung ist nicht größer als bei den Bombardements – allenfalls werden die Nordvietnamesen nun ihrerseits gleichziehen (und Gnade den Amerikanern, wenn sie mit sowjetischen Schiffsraketen zurückschlügen). Politisch ist die Wirkung verheerend. Die Friedenspartei in Hanoi wurde vor den Kopf gestoßen (justement, als Peking Nordvietnam auf härteren Kurs trimmen wollte), und die verständigngswilligen Kreise in Saigon reagierten verstört und ratlos. Der Kraftprotz „New Jersey“ erfüllt nur eine Funktion: Er symbolisiert die Absurdität einer Weltmachtpolitik, die den Krieg vor. gestern mit den Mitteln von vorgestern fühlt.

K.-H. J.