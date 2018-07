Inhalt Seite 1 — Kühler Wind aus Paris Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das bestgehütete Staatsgeheimnis in Bonn ist derzeit die Befürchtung des Bundeskanzlers, daß der Geist von Rambouillet endgültig tot und die deutsch-französische Freundschaft auf der Hochebene der Regierungen hoffnungslos blockiert ist.

Seit dem jüngsten Treffen Kiesingers mit de Gaulle sind so viele Einzelheiten aus dem Kreis der Eingeweihten nach außen gedrungen, daß die tiefe Verstimmung zwischen Bonn und Paris nicht länger zu leugnen ist. In viererlei Hinsicht hat der General seine deutschen Gesprächspartner vor den Kopf gestoßen:

1. De Gaulle macht die Bundesregierung für die Prager Tragödie mitverantwortlich; sie habe es versäumt, die Grenzfragen – Münchner Abkommen und Oder-Neiße-Linie – rechtzeitig durch Verzicht aus der Welt zu schaffen.

2. Analog behauptete der General, die deutsche Wirtschaftspolitik in Osteuropa sei zu aggressiv; sie habe die Sowjets ebenfalls herausgefordert.

3. De Gaulles Beistandsversprechen für den Fall eines sowjetischen Angriffs entpuppen sich bei näherer Betrachtung als recht windig; Frankreich will sich nach wie vor keiner Beistandsautomatik unterwerfen, sondern sich die Entscheidung über sein Handeln (oder Nicht-Handeln) möglichst offenhalten – Skeptiker sagen: bis die Rote Armee am Rhein steht.

4. Paris dringt weiterhin auf die baldige Unterzeichnung des Atomsperrvertrags durch die Bundesregierung.

Genaueres hat die Öffentlichkeit über all dies bislang nicht erfahren; vielleicht wird es der Bundestag nächste Woche dem Kanzler entlocken. Aber es ist wohl kein reiner Zufall, daß der französische Außenminister vorige Woche vor der Nationalversammlung in die gleichen Kerben hieb. Seine Ausführungen sind von manchen als „Debrés Verteidigungsrede für Bonn“ angepriesen worden. In der Tat finden sich darin zwei wohlwollende Absätze – darin ist die Rede vom „ehrlichen Streben nach Frieden und Erneuerung, das die gegenwärtig in der Bundesrepublik Regierenden beseelt“. Sonst jedoch ist in den auf uns gemünzten Passagen jeder Satz ein Eiszapfen, wo nicht gar eine kunstvoll ziselierte Daumenschraube. Besonders erschreckt hat in Bonn, daß Debré das Gespenst einer übermächtigen deutschen Wirtschaft in einem Atemzug mit der Gefahr des Revanchismus heraufbeschwor (siehe Seite 8).