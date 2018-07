Von Willi Bongard

Und möchte Ihnen einen interessanten und angenehmen Tag bei der BASF wünschen ...“ Die freundliche Begrüßung durch Dr. Albert Oeckl, den Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit (im Volksmund Public Relations genannt) des drittgrößten deutschen Chemieunternehmens, galt einem höchst ungewöhnlichen Kreis von Besuchern. Im Foyer des Verwaltungshochhauses der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik AG in Ludwigshafen hatten sich zwei Busladungen von Künstlern und Kunstkritikern eingefunden. Dr. Oeckl gestand freimütig, daß es das erste Mal sei, daß man Künstler und Kunstkritiker zu Gast habe, und es schien, als ob er sich selber darüber am meisten wundere.

Es war in der Tat ein historischer Augenblick, der sowohl in die Annalen der Werksgeschichte der BASF wie auch der neueren Kunstgeschichte eingehen dürfte. Das Verwunderlichste an diesem Augenblick wird jedoch bleiben, daß es bis zum Sommer 1968 dauern mußte, ehe es zu einer solchen Begegnung von Künstlern und Kunststoffproduzenten kommen sollte.

„Kunst ist ihrer Natur nach künstlich. Es ist also nur natürlich, daß unnatürliche Stoffe der Kunst zur zweiten Natur werden: Kunststoffe als Stoff der Kunst sind die natürlichste Sache der Welt!“ Diese Sätze eines jungen deutschen Künstlers, Timm Ulrichs, der bereits seit Jahren mit Kunststoffen arbeitet, finden sich in dem Katalog zu der vom Wiesbadener Museum im Frühjahr organisierten Ausstellung „Kunst und Kunststoff“, die inzwischen auch in Ludwigshafen zu sehen war und die in den Wintermonaten im Dortmunder Museum am Ostwall noch einmal gezeigt wird.

Es ist dem rührigen Wiesbadener Museumsmann Ulrich Schmidt zu danken, daß eine solche Ausstellung möglich wurde, die der deutschen Kunststoffindustrie wahrscheinlich überhaupt erst die Augen geöffnet hat für die künstlerischen Möglichkeiten der Verarbeitung eines Stoffes, der unserem Zeitalter das Gepräge gibt, eben des „Kunst“ stoffes. Bei aller Bewunderung für diese Ausstellung sei nicht verschwiegen, daß die Unterstützung, um die man deutsche Kunststoffproduzenten hierfür bat, so zögernd ausfiel, daß man nicht einmal alle wichtigen deutschen Künstler, die mit Kunststoffen umgehen, präsentieren konnte, geschweige denn bedeutende internationale Vertreter der „Kunststoff-Kunst“.

Zwar stellte die BASF nyloprint GmbH in Mannheim Kunststoffklischees (!) für den Katalog zur Verfügung, zwar heftete die Kalle AG in Wiesbaden dem Katalog Kunststoff-Folien bei, zwar half die Römmler GmbH mit Resopalplatten für die Ausstellung aus; aber im übrigen war sich die deutsche Kunststoffindustrie offenbar der Chance nicht entfernt bewußt, die sich ihr mit einer großzügigeren Unterstützung einer Ausstellung geboten hätte, die wie zum höheren Ruhme ihrer Produkte konzipiert schien.

Selbstverständlich konnte es Ulrich Schmidt mit seiner Ausstellung nicht darum gehen, „Reklame“ für die in den Augen mancher Verbraucher immer noch mit dem Odium des Ersatzstoffes behafteten Kunststoffe zu machen. Natürlich ist es auch keinem der Künstler, die heute mit Kunststoffen arbeiten, darum zu tun, diese Stoffe mit einer Gloriole zu versehen und ihren Produzenten zu einem besseren Absatz zu verhelfen. Aber die bloße Tatsache, daß mehr und mehr Künstler mit Werkstoffen aus der chemischen Retorte arbeiten und darin eine Erweiterung ihrer schöpferischen Ausdrucksmöglichkeiten sehen, sollte die chemische Industrie mit Genugtuung erfüllen.