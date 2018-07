Bremen Bis zum 27. Oktober, Kunsthalle: „Max Slevogt und seine Zeit“

Von der Pfalzgalerie Kaiserslautern als dem für Slevogt geographisch zuständigen Museum hat die große Jubiläumsschau ihren Ausgang genommen, die jetzt gerade in Wuppertal zu sehen ist. Bremen feiert den 100. Geburtstag (am 8. Oktober) mit einer eigenen und anders konzipierten Ausstellung. Slevogts Bedeutung wird relativiert, die Zeitgenossen werden zum Vergleich herangezogen, und unter ihnen erscheint Slevogt gewiß nicht immer als die stärkste künstlerische Potenz. Die Ausstellung ist thematisch gegliedert: Porträt, Landschaft, Stillleben, Historienbild und so fort bis zu den engsten Motivkreisen wie „Mutter und Kind“ oder den Darstellungen von Löwen und Katzen, für die außer Slevogt Corinth und Leo von König zitiert werden. Die Slevogt-Porträts kommen neben denen von Corinth und auch von Liebermann künstlerisch nicht in Betracht. Aber das geht nicht ausschließlich zu Slevogts Lasten. Das liegt vor allem daran, daß Bremen zwar Hauptwerke von Corinth und Liebermann besitzt, während der Titelheld Slevogt jedoch nicht sonderlich gut vertreten ist. Von Corinth der „Peter Hille“ von 1902 und das wundervolle Grönvold-Porträt von 1923, dagegen zwei mittelmäßige Slevogts wie das Damenporträt von 1905 und Rudolf Alexander Schröder, eine konventionelle Auftragsarbeit. Nur bei den Zeichnungen, den Aquarellen, der Druckgraphik wird blitzartig Slevogts Ebenbürtigkeit evident, die Leichthändigkeit, die Grazilität, die visuelle Erregbarkeit. Von hier aus wäre das herkömmliche Slevogt-Bild zu korrigieren – wenn man ihn endlich aus dieser Trias der deutschen Impressionisten Liebermann, Slevogt, Corinth entlassen würde, in die er nicht hineinpaßt.

Freiburg Bis zum 20. Oktober, Augustinermuseum: „ars viva 68“

Vierzehn junge Maler und Bildhauer haben in den letzten drei Jahren vom Kulturkreis im Bundesverband der Deutschen Industrie Stipendien erhalten. Drei wurden für die Jahresausstellung ausgewählt: Der Drucker Josua Reichert, Grieshaber-Schüler und Preisträger der IX. Biennale in São Paulo, zeigt das Russische Initialen-Buch mit dem Nachtrag von 1967 sowie die Serie „Igor (für Strawinsky)“, geometrisch verkantete farbige Holztypendrucke; Jan Voß ist mit den narrativen Tafelbildern aus den Jahren 1960 bis 1968 und einigen neuen Objekten vertreten; von Jochen Hiltmann sieht man eine Auswahl der Stahl- und Bronzearbeiten einschließlich der neuesten gekrümmten und gespaltenen Schläuche, Würmer und Wülste, die er in Analogie zum „Sterco d’elefante’ und um das Publikum auf eine falsch! naturalistische Fährte zu locken, als „Inte stino cieco d’elefante“, zu deutsch Elefanten blinddarm, offeriert.

Weiterhin im Programm:

Bochum Bis zum 13. Oktober, Städtisch Kunstgalerie: „Profile VIII – österreichische Kunst heute“

Wichtige neue Namen sind in dieser vor zwei Wiener Kritikern arrangierten über sieht kaum zu entdecken. Ihre Auswahl bestätigt, daß die österreichischen Künstler, auf die es ankommt, bei uns durch Kollektivausstellungen bekannt geworden sind, vor Avramadis bis Wotruba, von Hundertwasser bis Flora.