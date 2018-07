Bonn, im Oktober

Die vorsorgliche Mahnung an den Deutschlandtag der Jungen Union, die neuernannte Frau Minister freundlich zu empfangen, wäre nicht notwendig gewesen. Als die zierliche, silberhaarige Dame, flankiert von zwei Delegierten mit Gardemaß, fröhlich lächelnd in den Saal kam, fiel der Beifall gewiß niemandem schwer. Und sobald sie am Rednerpodium stand, sorgte sie schon selber dafür, daß der Applaus nicht ausblieb.

„Fünfmal“, so rief sie der Jungen Union ins Gedächtnis, „haben die Frauen überzeugend dargestellt, daß man mit ihnen die Wahl gewinnen kann.“ Frau Änne Brauksiepe, seit letzter Woche Minister für Familie und Jugend im Kabinett Kiesinger, weiß, wie man mit seinem Publikum umgehen muß.

Wenn dieses Amt einer Frau zufiel, so nicht zuletzt deshalb, weil die CDU in Zeiten, da Frauen Wahlen gewinnen oder verlieren können, hinter der SPD, für die Käte Strobel das Gesundheitsministerium verwaltet, nicht zurückstehen wollte. Mit Änne Brauksiepe ist der Frauenproporz im Kabinett wiederhergestellt.

Die neue Ministerin sieht das freilich etwas anders. Sie meint, im Ressort für Jugend und Familie sei eine Frau besonders am Platze. Schließlich sei die Doppelbelastung der Frau durch Haushalt und Beruf eines der schwierigsten und wichtigsten Probleme der modernen Familie – ein Problem überdies, das richtig zu erkennen manchen Männern etwas schwerfalle. Nichts kann die Ministerin stärker in Rage bringen als männlich arrogante Verständnislosigkeit für die Ambitionen der Frauen in Beruf und Politik: „Eine Regierungsrätin muß oft noch jahrelang beweisen, warum sie Regierungsrätin werden durfte, während der Kollege am Tage seiner Ernennung diesen Beweis häufig zum letztenmal erbringen muß.“

Was für eine katholische Familienministerin nicht gerade selbstverständlich ist: Die berufstätige Frau gilt ihr fast als Normalfall. Unverheiratete Frauen sollten ihrer Meinung nach auf jeden Fall arbeiten, Frauen ohne Kinder oder mit erwachsenen Kindern würde Arbeit oft nicht schaden. Wenn allerdings kleine Kinder im Haus sind, sollte sich die Frau ganz der Familie widmen. Dies ist indes wohl noch für lange ein Wunschtraum: Gerade in der letzten Kategorie hat die Frauenarbeit besonders stark zugenommen.

Diese Beurteilungen klingen relativ modern. So modern hat Frau Brauksiepe nicht immer gewirkt. Noch 1961 auf dem CDU-Parteitag in Köln hatte sie das Bild einer Frau entworfen, die als Hüterin des heimischen Herdes ihre Berufung findet, „als haushaltführende Frau und Mutter mit ihrer Sorge um die Erhaltung der Arbeitskraft des Ehemannes und Ernährers sowie der übrigen Familienmitglieder“. Der Wind des Wandels hat auch die katholischen Frauen ergriffen.