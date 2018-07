Ein Unternehmen der medizinischen Entwicklungshilfe wäre eine wirtschaftliche Investition, die einen kommerziell kalkulierbaren und unverhältnismäßig großen Profit einbringt. Bisher begründen wir die medizinischen Projekte in den Entwicklungsländern mit ideellen und moralischen Argumenten. In der Tat hat diese Argumentation sehr viel Gewicht. Wie auf dem Gebiet der Ernährung wird auch die Gesundheitsversorgung in den Entwicklungsländern weder besser noch hält sie den bisherigen Stand. Sie wird immer unzureichender. Nach K. H. Gscheidlen muß ein Arzt in Chile 1600, in Indien. 5800, in Äthiopien 96 000 Einwohner versorgen. In Vietnam gab es 1967 einen Arzt für 17 000 Menschen, während in der Bundesrepublik ein Arzt auf 690 Einwohner entfällt. Nach amerikanischen Berichten praktizierten in einer nicht näher bezeichneten Gruppe von 26 afrikanischen Ländern im Jahre 1962 4700 Ärzte; 1965 waren es nur noch 4400, nämlich ein Arzt für durchschnittlich 200 500 Einwohner.

Angesichts solcher Zahlen kann die Notwendigkeit einer medizinischen Entwicklungshilfe in großem Stil nicht bezweifelt werden. Sie wirft obendrein, wenn man das Problem kommerziell sieht, einen großen Gewinn ab. Indessen hat, nach K. H. Gscheidlen, die Bundesrepublik von 1950 bis 1966 insgesamt 8,5 Milliarden Mark als bilaterale Kapitalhilfe aufgebracht, aber in keinem dieser sechzehn Jahre lag der Anteil der Gesundheitsvorhaben selbst im weitesten Sinne über fünf Prozent. Zu wenig, möchte man meinen. Warum wird medizinische Entwicklungshilfe nicht rationell betrieben wie jedes Unternehmen, das Profit bringen soll?