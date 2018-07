Inhalt Seite 1 — Mit Computern zu Reichtum Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Wertpapierberatung vollzieht sich eine tiefgreifende Wandlung. Angefangen hat es mit der modernen Wertpapieranalyse, wie sie aus den USA zu uns herübergekommen ist. Aber sicherlich wäre ihre auf deutsche Verhältnisse übertragene Variante weniger rasch in die Wirklichkeit umgesetzt worden, wenn sich Banken und Sparkassen nicht der harten Konkurrenz zu erwehren hätten, die ihnen durch die Vertriebsgesellschaften ausländischer Investmentfonds sowie durch US-Brokerfirmen erwachsen ist. Daß die Thesen der Ausländer beim deutschen Publikum auf so fruchtbaren Boden fielen, ist – und das sollte man fairerweise nicht verschweigen – nicht zuletzt auf die von 1960 bis 1966 andauernde deutsche Aktien-Baisse zurückzuführen. Anleger in deutschen Wertpapieren erlitten Verluste, aber Besitzer von US-Wertpapieren erzielten als Folge der – durch Schwankungen unterbrochenen – Wallstreet-Hausse beträchtliche Gewinne.

Gerade diese gegenläufige Kursbewegung ist es gewesen, die nicht nur die deutschen Anleger, sondern auch die deutschen Kreditinstitute zum Nachdenken darüber brachte, was sie in der Vergangenheit versäumt haben. In einem Land wie die Bundesrepublik, in dem die Sparer dank des Fortfalls jeder Devisenbewirtschaftung die seltene Möglichkeit besitzen, ihr Kapital dort arbeiten zu lassen, wo sie es für richtig halten, sollte es gelingen, jeder Baisse-Bewegung bis zu einem gewissen Grade auszuweichen und an jeder Hausse-Bewegung mit einem Teil der Ersparnisse beteiligt zu sein.

Eine Bank oder Sparkasse, die das für ihre Kunden erreichen will, muß zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie muß Fachkräfte besitzen, die über einen ausreichenden internationalen Weitblick und über eine innere Organisation verfügen, die es erlaubt, rasch und unmittelbar zu reagieren.

Gute Wertpapierexperten mit internationaler Praxis sind knapp, ebenso knapp wie Wertpapieranalytiker, die sich in der Lage fühlen, auf Grund aufbereiteter Bilanzen eine einigermaßen zuverlässige Kursvoraussage zu treffen. Die großen Banken wären überfordert, wenn man von ihnen verlangen würde, in jeder Filiale oder in jeder Zweigstelle derartige Fachkräfte am Schalter für die Kundschaft bereitzuhalten; deshalb bei den Banken das Bemühen, die Anlageberatung zu konzentrieren. Bei den Filialinstituten stößt das auf Schwierigkeiten, denn der Kunde will immer noch auf herkömmliche Art persönlich beraten sein.

Von zahlreichen Banken wird ein Kompromiß angestrebt. Sie gehen davon aus, daß es den Kunden in erster Linie darauf ankommt, ein in gemeinsamer Beratung festgelegtes Anlageziel zu erreichen, ohne dabei von sich aus noch tätig werden zu müssen. Dazu brauchen die Kreditinstitute weitgehende Vollmachten. Sie machen davon im Rahmen der „Vermögensverwaltung“ Gebrauch, die sie entweder als Zweig der Bank selbst betreiben oder im Rahmen eigens dafür ins Leben gerufener Gesellschaften, an denen auch oftmals mehrere Banken beteiligt sein können, um kostengünstig zu arbeiten. Denn die moderne Wertpapieranalyse ist nicht billig. Es muß ein Stab von Mitarbeitern gut bezahlt werden, man braucht weltweite Verbindungen und zur Bewältigung der technischen Probleme eine Datenverarbeitungsanlage.

Zur Verwaltungsvereinfachung schufen einige Kreditinstitute sogenannte Musterdepots. Der Kunde stellt der Bank zum Beispiel 10 000 Mark oder ein Vielfaches davon zur Verfügung. Für alle Inhaber von Musterdepots werden die gleichen Wertpapiere in gleicher Anzahl gekauft und auch wieder verkauft. Der Kunde braucht sich um nichts zu kümmern; er hat lediglich Anspruch auf Zwischenabrechnungen. Die Bank kann bei Börsenveränderungen rasch reagieren; sie braucht die Kunden nicht erst „anzusprechen“, was ohnehin leicht zu Mißdeutungen führt.

Bei dieser Art von Anlagebetreuung stellt sich die Frage, von welcher Summe ab sich die Sache für die Beteiligten lohnt. Bei Musterdepots werden Sonderprovisionen nicht erhoben, bei Vermögensverwaltungen dagegen vielfach eine Gebühr berechnet, die sich nach der Höhe des zu verwaltenden Vermögens richtet. Eine ähnliche Regelung finden wir, meine verehrten Leser, bei Investmentfonds, wo die Fondsverwaltung bis zu einem Prozent des Fondsvermögens jährlich als Spesen kassieren.