/ Von Gisela Stelly

Im dunkelblauen Drillichzeug, in das sie noch hineinwachsen müssen, stehen sie an der Werkbank, vierzehn-, fünfzehnjährige Jungen. Wie eine Uniform wirkt ihre Kleidung. Doch ihre Gesichter sind noch nicht uniformgeprägt vom rauhen Klima des Industriebetriebes. Ihre Bewegungen wirken noch verspielt, sind noch nicht einexerziert auf die Funktion an Maschine und Apparat. Die anderen, viele andere, zu wenige andere noch, gehen weiter zur Schule. Und wenn den anderen zur Konfirmation oder Firmung vom „Ernst des Lebens“ allenfalls gesprochen wird, – für sie ist solch formelhaft gepredigter Ernst mit dem Achtstundentag im Industriebetrieb nun der Unverbindlichkeit entkleidet: Sie sind von einem gut Teil des Lebens mit Freizeit, Bildung und Aufstieg ausgeschlossen. Und sie lernen einen Beruf, Dreher, Schlosser, Schweißer, herkömmlicher Art, von dem niemand so recht weiß, ob sie damit in zehn Jahren noch Geld verdienen können.

Sie wachsen hinein in eine Gesellschaft, deren Parole „Mobilität“ heißt.

Spätestens seit an den Traditionen des Bergbaus gerüttelt wird, ist die berufliche Mobilität zum Gesellschaftspolitikum geworden. Sie ist Forschungsobjekt neugegründeter Institute (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Erlangen); sie ist Thema von Schnellstudien (etwa des Bonner Arbeitsministeriums); und sie ist Anlaß zu einer Kette von Debatten und Konferenzen über den viel zitierten „Strukturwandel“. Die Mobilität ist ein Problem der Wissenschaft. Für die Betroffenen aber ist sie das moderne Schicksal der Lohn- und Gehaltsabhängigen. Für sie bedeutet Mobilität: Umschulung.

Walter B., 42 Jahre, verheiratet, ein Kind, ist einer der vierzig Männer, die plötzlich ohne Arbeit waren, als am 18. Juni die Hochöfen im Werk des „Bochumer Vereins“ gelöscht wurden. Er wurde nicht mehr gebraucht. Er wurde ein „Strukturarbeitsloser“ und damit ein Fall für das Arbeitsamt.

Automation und Rationalisierung, Konzentration und das Absterben ganzer Industriezweige – sie haben, für den Mann im Betrieb jedenfalls, einiges durcheinandergebracht, haben ihn in Krisen gestürzt, „die doch nicht sein dürften“, und vor allem mit der seit Generationen unerschütterten Gewohnheit und Sicherheit gebrochen: daß man den einmal erlernten Beruf ein Leben lang ausüben und damit sein Geld verdienen kann. „Strukturwandel“ nennen die Experten, was den Arbeiter und den kleinen Angestellten aus den Gleisen seines Lebens wirft. Und was viele von ihnen gleichsam zurückwirft: Sie müssen sich umschulen lassen, noch einmal buchstäblich zur Schule gehen, lernen, nicht anders im Prinzip als die Vierzehn- und Fünfzehnjährigen.

Zentral gelenkt, geplant und finanziert werden die Umschulungen von der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in Nürnberg. Durchgeführt werden sie von den regionalen Arbeitsämtern. An sie wendet sich, wer einen neuen Beruf erlernen muß und will, und das tat auch Walter B.; er entschloß sich, Krankenwärter zu werden.