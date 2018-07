Mit nicht weniger als 995 Bildern, Plastiken, Graphiken und Handzeichnungen von insgesamt 601 Künstlern aus dem In- und Ausland dürfte die Große Münchner Kunstausstellung, die im Haus der Kunst von Mitte Juni bis Ende September immerhin 42 600 Besucher anlockte, wieder einmal den Vogel als größte deutsche Kunstverkaufsveranstaltung von der Nordsee bis zu den Alpen abgeschossen haben.

Der „Großen Münchner“, einer Gemeinschaftsausstellung der drei Münchner Künstlergruppen „Neue Gruppe“, „Secession“ und „Neue Münchner Künstlergenossenschaft“, geht nicht von ungefähr der Ruf eines „Bilderbasars“ eines „Kunstmarktes“, einer „Kunstmesse“ voraus. Man hat sie auch eine einzige „große Zumutung“ genannt. In kritischen Kunstkritikerkreisen ist man sich seit Jahren darüber einig, daß die Münchner alles andere eher ist als eine große Attraktion; aber einen gewissen repräsentativen Charakter wird man ihr auch beim bösesten Willen nicht absprechen können. Immerhin reichte das Angebot von verspäteten Impressionisten, Kubisten und Expressionisten über Neo-Dadaisten, Surrealisten und abstrakten Expressionisten bis hin zu Neu-Geometrikern, Neu-Figurativen und anderen Vertretern aktueller Richtungen, die Phantasten nicht zu vergessen.

Der Verkaufserfolg entsprach den Erwartungen. Etwa ein Drittel der Exponate, die mit insgesamt 6 Millionen Mark versichert waren, fanden Abnehmer.

Exakte Umsatzzahlen werden traditionsgemäß nicht bekanntgegeben. Man geht aber wohl kaum fehl in der Annahme, daß der Gesamtumsatz eher unter als über 200 000 Mark lag; gegenüber dem Vorjahr war eine leichte Umsatzsteigerung von 10 bis 15 Prozent zu verzeichnen. Die alte Erfahrung, daß sich Landschaftsbilder am besten verkaufen, hat sich wieder einmal bestätigt. Das einzige größere abstrakte Bild, das an den Mann gebracht werden konnte, war Fritz Winters „Schichtung“, zum Preis von 18 000 Mark. Etwa ein Drittel der Kunstkäufer rekrutierte sich aus amerikanischen Touristen. b