Es wäre leichter, sich mit Henze auseinanderzusetzen, wenn inzwischen bekanntgeworden wäre, daß er die 50 000 Mark aus Bielefeld auf ein Konto für Biafra eingezahlt hat oder für die Welthungerhilfe. Unser Respekt vor Pfiffikussen, die die kapitalistische Kuh erst richtig melken, ehe sie sie schlachten, hält sich in Grenzen. Und wenn uns so einer damit kommt, er habe sein Konzert nicht zurückziehen können, weil "die Proben schon zu weit fortgeschritten" gewesen seien, dann erinnert uns das an nichts so sehr wie an verlegene Presseverlautbarungen des Establishments – jenes Establishments, dem Hans Werner Henze, der Meister in der Kombination von Modernem mit Effektvollem und Gefälligem, so viel verdankt. Seinen Ruf als Komponist beispielsweise.

"Notwendig", schreibt Henze, "sind nicht Museen, Opernhäuser und Uraufführungen... Notwendig ist die Schaffung des größten Kunstwerkes der Menschheit: die Weltrevolution."

So jung ist Henze nicht mehr, daß man diesen lyrischen Anarchismus als Ausdruck eines sich seiner Ziele noch nicht recht bewußten Weltverbesserungseifers verstehen könnte. Eine Revolution mag den einen von uns notwendiger scheinen als anderen – aber ein "Kunstwerk" wäre sie auch dann nicht, wenn sie notwendig wäre und gelänge. Die Alternative "an die Laternenpfähle – oder in die Premiere!" ist im besten Falle demagogisch.

Man könnte die Verlautbarungen eines Komponisten, der ein schlechtes Gewissen hat, auf sich beruhen lassen, wenn Henze nicht auch geschrieben hätte: "... Donationen sind Amerikanismen... Sie zeigen dank ihrer Sentimentalität deutlicher als sonst und fast klischeehaft den Einfluß der Industrieherrschaft auf die öffentlichen Belange..."

Hier wird der Unsinn gemeingefährlich. Wo Leben sich nicht erschöpfen soll in Fressen, Zeugen und Verrecken, muß denen, die über "Kapital" verfügen, die Einsicht abgerungen werden, daß es eine Produktion gibt, die den Gesetzen des (sozialistischen oder kapitalistischen) Marktes nicht gehorcht. Wir haben sie bisher "Kunst" und "Wissenschaft" genannt, von mir aus können wir sie ab morgen anders nennen: Wörter werden nichts daran ändern, daß auch die befreiten Völker eines Tages fragen werden: Befreit wozu? Zum Fressen, Zeugen und Verrecken?

Nun hat es Leute gegeben, gibt es glücklicherweise noch Leute – in Amerika freilich mehr als hierzulande – die aus welchen Gründen auch immer von dem Geld, das sie im Rahmen der ihnen geläufigen Gesellschaftsordnung machen konnten, einen kleinen oder großen Teil abzweigen für "Museen,. Opernhäuser und Uraufführungen" (wir ergänzen: Schulen, Universitäten, Bibliotheken). Es hat auch in den sozialistischen Ländern des Staatskapitalismus Funktionäre gegeben, gibt sie noch heute, die in einem oft zermürbenden Kampf ihre Genossen, die stärker politisch oder ökonomisch oder militärisch orientiert sind, dazu bewegen konnten, Geld bereitzustellen für Übungen im Menschsein, die keinen statistisch nachweisbaren Nutzwert haben.

Der nüchterne Beobachter kann feststellen, daß dabei die staatskapitalistischen Anstrengungen der Sowjetunion und die privatkapitalistischen Anstrengungen der Vereinigten Staaten einander etwa die Waage halten, während Europa und vor allem Deutschland dagegen abfallen.