Die Farbigen sind dankbar

Von Rolf Italiaander

Die Kubaner lesen sehr gern. Aus der bürgerlichen Welt haben sie den Spruch übernommen: „Wissen ist Macht.“ Bereits bei meinen Gesprächen im Schriftsteller- und Künstlerverband hatte man mir versichert, es gäbe keine Zensur in Kuba. Jeder könne schreiben und malen, was er wolle – vorausgesetzt, er fordere nicht zum Mord an den Regierungsvertretern auf. Die Schriftsteller schenkten mir einen Roman des Vizepräsidenten des Verbandes, ein Buch, das soeben unter dem Titel „Paradiso“ erschienen war. José Lezama Limas Werk ist ein „Skandalbuch“; es enthält heftige Kritik an allem und jedem und obendrein sexuelle Beschreibungen, wie sie sonst in sozialistischen Ländern unerwünscht sind.

Der Präsident des Kubanischen Schriftsteller- und Künstlerverbandes ist der weltbekannte Lyriker Nicolas Guillén, der auch immer wieder auf PEN-Club-Kongressen von sich reden macht. Guillén, ein Mulatte, war einer der ersten, die das Thema Negertum in die kubanische Literatur eingeführt haben (sein Gedichtbuch hieß „West Indies Ltd.“). Er wurde deshalb seinerzeit von Negern und Mulatten angegriffen; sie wollten keine Sonderbehandlung in der Literatur, sie sahen das als eine Art Segregation an. Heute wird Guillén sehr gefeiert.

Guillén hat Jura studiert, war dann Direktor eines Folklore-Instituts. Im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte er auf republikanischer Seite. Zur Zeit der Regierung des Diktators Fulgencio Batista mußte er emigrieren. Heute bewohnt der Dichter in Habana ein großes Hochhaus-Appartement mit wundervoller Aussicht auf die See, besitzt eine internationale Bibliothek und erlesene Kunstwerke.

Natürlich bin ich mir bewußt, daß der prominente Präsident des Schriftsteller- und Künstlerverbandes einer sozialistischen Republik auch als ein Funktionär zu werten ist. Guillén ist zudem Mitglied des Zentralkomitees der KP Kubas. Als er mich in seiner Bibliothek die Übersetzungen seiner Werke in viele Sprachen sehen ließ, wiederholte er aber immer wieder seinen Wunsch, gerade auch mit den nichtsozialistischen Autoren, Malern, Bildhauern, Komponisten in einen Dialog zu kommen.

Selbstverständlich werden die Dichter Kubas angehalten, die Revolution und die Fortschritte der Revolutionsregierung zu „besingen“. Nicolas Guillén und andere haben es getan. Sie dürften sich im klaren darüber sein, daß eine politische Auftragsliteratur etwas höchst Problematisches ist. Und typisch ist wiederum, daß jeder Eingeweihte in Kuba freimütig sagt, der vorrevolutionäre Dichter Guillén gefalle ihm besser. Andererseits ist der Einfluß des Schriftstellerverbandes und seiner Präsidenten groß.