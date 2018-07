Sieben Wochen nach der Besetzung, die den Widerstandswillen der ČSSR bislang nicht zu brechen vermochte, zwang Moskau die Prager Parteiführung zu neuen, schwerwiegenden Konzessionen. Die tschechoslowakische Delegation, der Parteichef Dubček, Ministerpräsident Černik und der slowakische KP-Führer Husak angehörten, mußten am vorigen Wochenende im Kreml ein zweites Diktat unterschreiben.

Das erste Moskauer Diktat vom 26. August hatte die Absichten der sowjetischen Führung noch nicht näher konkretisiert und der Nach-Januar-Politik der KPČ sogar verhalten zugestimmt. Jetzt aber steht eindeutig fest: Prag soll

die „führende Rolle der Kommunistischen Partei aktivieren“;

den „Kampf gegen die antisozialistischen Kräfte verstärken“;

„Maßnahmen einleiten, damit die Medien der Masseninformation voll und ganz in den Dienst des Sozialismus gestellt werden?“;

„Partei und Staatsorgane durch Persönlichkeiten festigen, die fest auf dem Standpunkt des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus stehen“ und

„einen Vertrag über die zeitweilige Stationierung verbündeter Truppen in der Tschechoslowakei erörtern und unterzeichnen“.

Gleichwohl gaben sich Ministerpräsident Černik nach der Rückkehr auf Fragen der Journalisten betont optimistisch: „Sie sehen etwas betrübt aus, aber ich kann Ihnen sagen, daß ich mit den Ergebnissen des Treffens zufrieden bin.“ Dubček und Husak hüllten sich in Schweigen.

Verteidigungsminister Dzur erklärte im Rundfunk sogar, das Gros der Besatzungstruppen werde die ČSSR innerhalb der nächsten zwei Wochen verlassen haben. Eine entsprechende Abmachung habe er mit seinem sowjetischen Kollegen Gretschko getroffen.

Freilich zitierte die sowjetamtliche Nachrichtenagentur TASS, die – an Stelle eines gemeinsamen Kommuniques – auch die jüngsten Konferenzergebnisse veröffentlichte, nur das erste Moskauer Diktat. Danach sollen die Okkupationstruppen „vom tschechoslowakischen Territorium in dem Maße, wie sich die Lage in der ČSSR normalisiert“, abgezogen werden. Eine Prager Regierungsdelegation flog nach Moskau, um dort ein Besatzungsstatut zu unterschreiben.

Einzig konkrete „Gegenleistung“ des Kremls: Er bot „allseitige Hilfe“ bei der „Normalisierung der Lage im Lande und in der Partei“ an. In Prag wird nun eine „zweite Besetzung“ durch sowjetische „Berater“ und Geheimpolizisten befürchtet.

Das tagelange Schweigen der Parteiführung über das Diktat verstärkte die Befürchtungen der Bevölkerung: Am Wochenanfang kursierten Gerüchte, nach denen Parteichef Dubček zurücktreten wolle. Das Prager Parteipräsidium billigte indessen das Moskauer Zwangsabkommen.