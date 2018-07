Es sieht ganz so aus, als ob die amerikanischen Börsen den auf der Olympiade zu erwartenden neuen Weltrekorden einen weiteren hinzufügen wollten, außer Konkurrenz versteht sich. In der vergangenen Woche hat der Dow Jones-Index dreißig führender Industriewerte mit 935 den Jahreshöchststand erreicht und dabei den des Vorjahres erstmalig überschritten. Die „Traumgrenze“ von 1000, die im Jahre 1966 beinahe erreicht worden wäre, scheint wieder einmal in greifbare Nähe gerückt.

Mit ein Grund für den neuerlichen Haussetaumel ist die Hoffnung, die man sich in der Wall Street auf eine Präsidentschaft des republikanischen Kandidaten Nixon macht. Man spricht bereits von einem „Nixon-Markt“, der für die Zukunft weitere Kurssteigerungen verheißt. Zwar ist Nixon der amerikanischen Finanzwelt sowieso schon der angenehmere Mann auf dem Präsidentenstuhl. Seine jüngste Äußerung aber, wonach er sich – mit dem Blick auf das schärfere Vorgehen der „Securities and Exchange Commission“ (SEC), der gefürchteten amerikanischen Börsenpolizei – gegen „schwerfällige bürokratische Kontrollen“ ausgesprochen hat, hat ihn bei der Börse noch beliebter gemacht. Noch aber hat der „ewige Verlierer“ Nixon nicht gewonnen. W. B.