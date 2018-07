Von Heinrich Jaenecke

Mexico City, im Oktober

Man wird sich den Anbruch einer neuen blutigen Epoche in der mexikanischen Geschichte später leicht merken können: Es war im Olympiajahr 1968, als die Seismographen in der politischen Vulkanlandschaft Mexikos nach vierzigjähriger Ruhe ein unheilverkündendes Beben registrierten. In wenigen Wochen geriet die sorgsam gepflegte Fassade eines stabilen, demokratischen, fortschrittlichen Musterstaates ins Wanken.

Noch in diesem Frühjahr war es selbst im Gespräch mit kritischen Mexikanern schwierig, die schwachen Punkte der mexikanischen Staatskonstruktion zu erörtern. Der Nationalismus setzte der Selbstkritik gegenüber Ausländern enge Schranken. Heute aber erklären mexikanische Intellektuelle: „Eine Fiktion ist zusammengebrochen – die Fiktion, daß wir in der besten aller lateinamerikanischen Welten leben.“

Am Vorabend der Olympischen Spiele ist Mexiko ein verwirrtes, entsetztes, haßerfülltes, gelähmtes Land. Über Nacht sind die Schatten Pancho Villas und Emiliano Zapatas zurückgekehrt. Freilich, die Scharen ausländischer Sportreporter, die zwischen dem Hotel Maria Isabel, den Souvenirläden und dem olympischen Dorf hin- und herpendeln, mögen fröhliche Berichte nach Hause kabeln und mit einem Schlenker die „Studentenunruhen“, „Heckenschützen“ und „Saboteure“ als lästige Randerscheinungen erwähnen. Aber wer der spanischen Sprache mächtig ist, wer die Panzer vor dem Polytechnikum und dem Außenministerium gesehen hat, wer den Ton im Ohr behält, mit dem plötzlich Mexikaner über Mexikaner reden – der spürt die Veränderung, die in diesem Land vorsichgegangen ist.

Man hört bei uns die Frage, ob Olympia die „Studentenunruhen“ ausgelöst hat. Diese Frage ist falsch gestellt:

1. Es gab in Mexiko keine „Studentenunruhen“, sondern eine Unruhe, die von Polizei und Militär ausgelöst wurde. Die Studenten reagierten nur.