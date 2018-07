Von Hartwig Meyer

Noch vor einer Woche drohten die Wogen der Rebellion über Harold Wilson zusammenzuschlagen. Mit einer Verdammung der Lohnpolitik stellte sich sein Parteivolk gegen ihn. „Wir lehnen eine Philosophie ab, wonach die englische Krankheit allein darauf beruht, daß unsere Arbeiter überbezahlt und faul sind“, hielt Metallarbeiterführer Hugh Scanlon ihm entgegen. Nie war die Enttäuschung über die Mißerfolge der Regierung größer als auf diesem Parteitag.

Dennoch kehrte der Premier unbesiegt heim. Blackpool verschaffte ihm die Gewißheit, daß er bis zu den nächsten Wahlen im Jahre 1970 erster Mann der Partei bleiben wird. Er weiß aber ebensogut, daß sein und Labours Schicksal an der wirtschaftlichen Front entschieden wird.

Blackpool hat ihn hier keinen Schritt weitergebracht. Nur wenn es ihm und seinem Schatzkanzler Roy Jenkins gelingt, Großbritannien in zwei Jahren von den Schwierigkeiten in seiner Zahlungsbilanz zu befreien und zugleich ein wahlgerechtes „kleines Wirtschaftswunder“ zu produzieren, hat Labour Chancen, im Amt zu bleiben. Wird Wilson es schaffen?

Die Aufgabe erscheint fast unlösbar. Knapp ein Jahr nach der Pfundabwertung steckt die Zahlungsbilanz noch tief in den roten Zahlen. Ein Defizit von rund 500 Millionen Pfund wird in diesem Jahr erwartet. Mit 500 Millionen wollen und müssen die Briten in den nächsten Jahren im Plus sein, um ihre kurzfristigen Schulden von zwei Milliarden Pfund (über 19 Milliarden Mark) fristgerecht bis 1972 zurückzahlen zu können. Um etwa 20 Prozent müßten die Briten ihre Ausfuhr von gegenwärtig mehr als fünf Milliarden in einem Jahr steigern, um dieses Ziel zu erreichen. Der andere Weg wäre, die hohe Einfuhr oder die Kapitalausfuhr weiter zu drosseln. Solche Kraftakte haben nicht einmal die Japaner geschafft.

Wilson will in kurzer Zeit das vollbringen, was den Engländern in 150 Jahren Wirtschaftsgeschichte nur siebenmal und dann auch nur für kurze Zeit gelungen ist, die Handelsbilanz aus ihrem Defizit herausbringen, und zwar für immer. Und das muß er ausgerechnet mit restriktiven Mitteln tun, mit Maßnahmen, die der Industrie jeden Ansporn zur Expansion nehmen.

Wenn der Schatzkanzler dem Verbraucher zehn Milliarden Mark durch Steuererhöhungen wegnimmt, wenn er den Banken verbietet, Kredite über ein bestimmtes Volumen hinaus zu geben, dann weiß Mr. Simpson aus Manchester, daß wieder einmal die Stunde der Deflation geschlagen hat. Eingedenk der früheren Wechselbäder von stop and go, verzichtet er darauf, seine schon recht betagte Werkzeugmaschinenfabrik zu modernisieren. Denn achtzig Prozent seiner Werkzeuge setzt er im Inland ab. Sind dort die Aussichten für ein gutes Geschäft schlecht, bescheidet er sich. Für ihn blieb der Export bisher ein Nebenerwerb, in dem es sich nicht lohnte, die besten Männer seines Unternehmens einzusetzen. Eine private Forschungsgesellschaft kam kürzlich zu dem Schluß: Die meisten Unternehmer, auch die großen, stufen ihre Exportchefs so niedrig ein, daß diese kaum eine Chance haben, in den Vorstand vorzudringen. Der Chef des Inlandsverkaufs hat immer noch die beste Chance, die oberste Stufenleiter zu erklimmen.