Werner Heisenberg, theoretischer Physiker, Mitbegründer der Quantenmechanik, Entdecker der für die moderne Physik fundamentalen Unschärferelation, Nobelpreisträger, Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik in München, ein bedeutender Mann also, hielt im Sommer 1964 auf dem Hügel Pnyx in Athen eine der historischen Stätte angemessene Rede. Sie dauerte etwa eine Dreiviertelstunde. Der Inhalt: Der Begriff der Materie in der antiken Philosophie und die Antwort, die die moderne Naturwissenschaft auf die alten Probleme gibt – Populärwissenschaft vorzüglicher Sorte.

Heisenberg hat es im Laufe seines nunmehr schon langen Gelehrtenlebens nie verlernt, sich in die Ignoranz von Nichtphysikern zu versetzen. Dieser seltenen Gabe wegen ist er ein vorbildlicher Lehrer und Popularisierer esoterischer Wissenschaft. Darin gleicht er Max Planck.

Wie Planck hat Professor Heisenberg einen Hang zum Philosophieren, und insbesondere versteht er die Kunst, Erkenntnisse der antiken Philosophen und ehrwürdige Glaubensinhalte im Lichte der modernen Naturwissenschaft recht vernünftig erscheinen zu lassen (gelegentlich auch umgekehrt). Nicht nur für den Laien ist es darum ein Gewinn, dem großen Forscher bei Festvorträgen zuzuhören.

Jener Vortrag, gehalten hoch über dem Marktplatz , „auf dem Sokrates einst über die grundsätzlichen Schwierigkeiten unserer Ausdrucksmittel diskutiert“ und Plato gelehrt hat, „daß die Idee, das Bild, die eigentliche fundamentale Struktur hinter den Phänomenen“ sei – was die Physik, wie Heisenberg glaubt, bestätigen werde –, diese kultivierte Ansprache an ein gebildetes Publikum füllt, zweimal gedruckt, nämlich einmal in englischer und einmal in deutscher Sprache, ein ganzes Buch –

Werner Heisenberg: „Das Naturgesetz und die Struktur der Materie, mit vier Radierungen von Hans Erni; Belser-Presse, Chr. Belser Verlag, Stuttgart; 92 S., auf Zerkall-Bütten gedruckt, Halbld. 160,– DM, auf Japanpapier in Halbpergament 265,– DM.

Eine bibliophile Kostbarkeit ohne Frage. Eindrucksvoll ist der schöne Handsatz (wo nicht ein abgekürztes „usw.“ dem Auge Pein bereitet). Ganz und gar nicht eindrucksvoll hingegen finde ich Ernis einfallslose Radierungen. Wo somatisches Ringen um den Ausdruck ein zentrales Thema ist, paßt ein brav gezeichneter alter Mann, bedeckt mit geometrischen Figuren, in einer Landschaft mit griechischen Bauwerken nicht hin.

Immerhin, ein Schmuckstück ist das Buch, gewiß seinen ansehnlichen Preis wert. Der Verlag, der den Inhalt als „Meilenstein in der Entwicklung des menschlichen Denkens“ bezeichnet, hat freilich sehr übertrieben.

Thomas von Randow