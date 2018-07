Ihr Lächeln bezaubert heute die New Yorker „Unterwelt“ – auf allen U-Bahnhöfen, in allen Zügen ist sie gegenwärtig. Sie lächelt für die „New York Times“, denn – so der Plakattext – durch eine Anzeige in dieser Zeitung erhielt sie einen besseren Job. Sie ist zwar nicht berühmt wie die Mona Lisa und zeigt nur wenig Haut, aber dennoch fällt sie auf: weil ihre Haut schwarz ist.

Was vor fünf Jahren noch zu Umsatzeinbußen geführt hätte, wird in diesen Tagen immer populärer – die amerikanischen Neger erobern jetzt Amerikas Werbung und die Massenmedien. Oder wird etwa der amerikanische Neger von Werbung und Massenmedien erobert? Vieles spricht für die zweite These.

Es gibt keinen Sturm der Neger auf die Studios, der an Intensität und Vehemenz der Bürgerrechtskampagne in den letzten Jahren vergleichbar ist. Zwar gab es schon vor Jahren auch farbige Mannequins – und seit langem sind sie in den Anzeigenspalten der Neger-Illustrierten „Ebony“ ein vertrauter Anblick –, aber das fand unter Ausschluß der weißen Öffentlichkeit statt. Jetzt wird diese Öffentlichkeit gesucht, denn die Initiatoren der neuen Aktionen haben ein ehrgeiziges Anliegen: Sie wollen Amerika ein neues Image des Negers vermitteln.

Inzwischen ist es modern geworden, diesem Trend zu folgen, die Reklametafeln der „New York Times“ in den U-Bahnhöfen von Manhattan stehen längst nicht mehr allein da. Wichtigstes Medium der Mittler zwischen Schwarz und Weiß ist das amerikanische Fernsehen. Bei den drei großen Fernsehgesellschaften – NBC, CBS, ARC – wurden die Drehbücher umgeschrieben, der gute Neger hält Einzug in die Fernsehspiele.

In zwei großen amerikanischen Krimiserien sind Neger die Helden: In der „Mission: Impossible“ kämpft ein Neger zusammen mit weißen Agenten gegen internationale Verbrecherorganisationen. Die in Deutschland unter dem Titel „Tennisschläger und Kanonen“ bekannte Folge stellt gleich mehrere Neger als Regierungsagenten vor, die erfolgreich Spionageanschläge vereiteln. Daneben wächst die Zahl der Fernsehreports, die den Zuschauern einen Einblick in den Alltag der farbigen Amerikaner geben sollen.

Die Berichte wollen versöhnen, das Verbindende zwischen Schwarz und Weiß wird betont, für das Trennende wird um Verständnis geworben. Doch viele Neger wehren sich gegen die (ihrer Meinung nach) zu unkritischen Berichte: Sie wollen eine eigene Kultur entwickeln – der in der amerikanischen Öffentlichkeit exotisch wirkende Afro-Look findet täglich neue Anhänger.

Die Manager der Werbeagenturen und der Massenmedien aber werden nicht aufgeben, sie können nicht mehr zurück. Würden sie auf ihre „Präsentier-Neger“ verzichten, hielte ihnen die Öffentlichkeit mangelnde liberale Einstellung vor. Und liberal, ja, liberal möchte eigentlich jeder Amerikaner genannt werden.

Peter Dehn