Als „Internationale Vorschau auf die Kunst in den Galerien der Avantgarde“ war „Prospect 68“, die Düsseldorfer Parallelveranstaltung zum Kölner Kunstmarkt geplant, von Konrad Fischer, einem Galerie-Inhaber, und Hans Strelow, einem Kunstkritiker.

Nach heftigen Diskussionen, die dieser Veranstaltung in der Düsseldorfer Kunsthalle (vom 20. bis 29. September) vorausgingen, mußten die Besucher befürchten, daß sie nur noch das Ergebnis einer „Internationalen Verschwörung zur Verhinderung einer Vorschau auf die Kunst in den Galerien der Avantgarde“ sehen würden. Der „Verein progressiver deutscher Künstler“, der sich den Kölner Kunstmarkt einfallen ließ, hatte, wie es hieß, alles darangesetzt und vor Pressionen angeblich nicht zurückgescheut, um sich die Düsseldorfer „Konkurrenz“ vom Leibe zu halten – weil man um die Existenz des deutschen Kunsthandels fürchtete, soweit er sich um aktuelle Kunst bemüht.

Auf den ersten Blick mußte es in der Tat als selbstmörderisch anmuten, ausländische Avantgarde-Galerien mit öffentlicher Unterstützung nach Düsseldorf einzuladen und diesen Galerien für zehn Tage Gelegenheit zu geben, „abzusahnen“.

Auf den zweiten Blick freilich mutete „Prospect 68“ weit weniger „gefährlich“ an, als es die Kölner Konkurrenten befürchtet hatten. Im Grunde entpuppte sich der Kunstmarkt in der Düsseldorfer Kunsthalle als eine willkommene Ergänzung zum Kölner Kunstmarkt. Allein schon die Tatsache, daß nur eine einzige amerikanische Galerie, die New Yorker Dwan-Galerie, der Einladung nach Düsseldorf gefolgt war, mußte beruhigend auf alle diejenigen wirken, die in der Furcht vor einem „Trojanischen Pferd“ gelebt hatten.

Die „Konkurrenz“ der drei italienischen Galerien (Apollinaire, Del Naviglio, Sperone), der zwei schweizerischen (Bischofsberger, Ziegler) sowie der einen belgischen (Wide White Space) und holländischen (Swart) Galerie dürfte keinen deutschen Kunsthändler ernsthaft gestört haben. Im Gegenteil. Mit der „Vorschau“ auf die Kunstmode des Jahres 1969 war es im übrigen nicht weit her. Einige der Exponate hatte man vorher schon in Museen bestaunen können, darunter Arbeiten der Amerikaner Sugarman und Kienholz.

Was den Umsatzerfolg von „Prospect 68“ anlangt, so zeigte sich Karl Ruhrberg, der Direktor der Städtischen Kunsthalle, hochbefriedigt. Die einzige deutsche Galerie, Thelen aus Essen, die Arbeiten von Laura Grisi, Paul Harris, Jan Hawworth, Gerald Laing und Paul Thek ausstellte, war nach zehn Tagen ausverkauft. „So gut wie ausverkauft“ waren – nach Ruhrberg – ebenfalls die Galerien Dwan (mit ihrem Angebot von „Minimal-art“) Iris Clert (mit Arbeiten von Stevenson, Pierre Maria’, Adzak und Uriburi) und die Wide-White-Space-Galerie mit ihrem vielbeachteten Angebot der „Ecole de Beuys“, dem man allgemein die größte Beachtung schenkte – und Achtung bezeigte.

Die 41 lebensgroßen Monro-Schafe, die Robert Fraser zur Belustigung vieler Prospect-Besucher aus London importierte, wanderten in eine Wuppertaler Privatsammlung – zum Preis von 18 000 Mark. Auch Mathias Fels hatte sich nicht zu beklagen. Die roten gipsgefüllten Blumentöpfe Raynauds fanden zum Sonderpreis von nur 25 Mark reißenden Absatz.

Weniger gut schnitten in Düsseldorf die Galerien Ziegler, Sonnabend, Kasmin, Lambert und Sperone ab. Ein Großteil der Exponate, insbesondere der Sonnabend-Galerie, war indessen gar nicht erst verkäuflich. Wie denn „Prospect 68“ insgesamt nicht so sehr den Eindruck einer Verkaufsausstellung à la Kölner Kunstmarkt machte, vielmehr den Charakter einer Informationsschau hatte. Die Information blieb freilich im wesentlichen auf neue – oder vermeintlich neue – europäische Kunst beschränkt. Eben hier zeigten sich die Grenzen und Schwächen von „Prospect 68“, einer Ausstellung, die eben doch nur einen Aspekt der Kunst in den Galerien der Avantgarde bieten konnte, zugegeben, einen interessanten Aspekt.