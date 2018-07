Inhalt Seite 1 — Reparaturen vom Dorfmechaniker Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Händler in Hamburg sagt: „Klar doch, ein Opel bleibt ein Opel, bloß ein Opel ist heute etwas anderes Er meint damit den Wandel in der Verkaufspolitik der Rüsselsheimer Manager. Sie haben Opel in den letzten Jahren zu einem sportlichen Image verhelfen, ohne auch nur im entferntesten eine Rennwagenfirma zu werden. Über das jüngste Produkt aus Rüsselsheim, den Gran Tourismo (GT) im sportlich-knappen Blechkleid, berichten die Händler: „Die Leute rennen uns die Bude ein.“

Die Leute werden sich noch ein bis zwei Monate gedulden müssen. Erst dann wird der „rassige Opel“ in den Ausstellungsräumen debütieren, wird man zu Probefahrten einladen.

Bei Opel ist man zuversichtlich, 20 000 Exemplare des Sportwagens will, man im ersten Jahr in Europa absetzen und noch einmal 20 000 in Nordamerika.

Der GT von Opel ist der Abschluß einer Entwicklung, die selbst Experten überrascht hat. Es begann mit dem Rallye-Kadett, der sofort ein Erfolg wurde. Die Rüsselsheimer schoben gleich den Rekord Sprint und dann noch den Commoiore GS nach: drei Fahrzeuge, die äußerlich mit sportlichem Zubehör protzen und auch hohe Fahrleistungen aufweisen, im Grunde aber doch nur Serienfahrzeuge mit Serienmotoren sind. Trotz Aufpreis verkaufen sie sich sehr gut. Gerade Autofahrer, die sonst nie einen Opel kauen würden, greifen zu, wenn sie die Wagen mit Sportlenkrad und Rallyestreifen sehen.

Opel war so erfolgreich, daß Ford sich, wenn auch widerwillig und mit Verspätung, ebenfalls anpassen mußte! Viele Leute assoziieren sportlich offensichtlich mit jung und dynamisch. Diese Entwicklung ist nicht nur für Deutschland typisch. Der letzte wirklich große Erfolg in Amerika war der Pseudosportwagen Mustang von Ford. Fords Erfolg zwang alle anderen Firmen, ähnliche Modelle zu entwickeln.

Das Rezept ist klar: Sportliches Äußeres und entsprechende Ausstattung machen aus einem Serienauto erst den richtigen Schlager. Das Baukastenprinzip ermöglicht es, die Fahrzeuge mit schwereren Motoren zu bestücken. In der Leistung, zumindest in der Spitzengeschwindigkeit, sind die Autos dann den traditionellen Sportwagen ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen.

Beim GT von Opel (zwei Ausführungen: 1,1-Liter-Motor mit 60 PS und 155 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit; 1,9-Liter-Motor mit 90 PS und 185 Spitze) hat man nun eine ganz neue Sportwagenkarosserie gewählt. Sie wird in Frankreich gebaut. Die Motoren aber und Teile des Fahrwerks, der Bremsen und so weiter sind von den Serienfahrzeugen. Das bedeutet natürlich Verzicht auf wirklich brillante sportliche Fahrleistungen, dafür kann aber auch jeder Dorfmechaniker den Wagen von Opel reparieren.