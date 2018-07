Ein maßgeschneidertes Max-Planck-Institut wird seine Labors schließen

Von Ekkehard Kloehn

Wir haben keine absoluten Ziele, wie sie etwa die Physik kennt. Unsere Vorhaben stehen immer unter den Forderungen wirtschaftlicher Rentabilität. Und die können von heute auf morgen anders aussehen.“

Professor Reinhold von Sengbusch, Direktor des Max-Planck-Instituts für Kulturpflanzenzüchtung in Hamburg-Volksdorf, lehnt sich in den Sessel zurück. Sein Blick fällt auf die Wand – an Stelle einer Tapete eine zwei Meter hohe stilisierte Weltkarte.

„Vor einigen Jahren gab es zum Beispiel das Problem, lagerfeste Äpfel zu züchten. Heute wäre eine solche Arbeit völlig sinnlos geworden, weil wir zu jeder Jahreszeit frische und knackige Äpfel aus Südafrika, Australien oder Neuseeland beziehen.“

Während ein Mitarbeiter dem Professor Pflanzenphotographien vorlegt, kann ich mich im Arbeitszimmer umsehen. Viel Licht, viel Grün – nicht anders zu erwarten bei einem, der seit vierzig Jahren angewandte Botanik betreibt. Neben der Weltkarte weist hier vieles nach draußen: Stiche von Teneriffa und Riga, van Goghs Schiffe am Strand, ein Globus. Um die Büste Max Plancks herum sind die Vertreter der Institutsgegenwart versammelt: Pflanzen und Fische auf Bildern, Champignons als Zimmerkultur in natura.

„Dieser Mann steckt voller Ideen“, sagt mir später einer seiner Mitarbeiter, „und das Erstaunliche ist: die meisten lassen sich realisieren. Sehen Sie die Breite seiner Einfälle. Die Züchtung der bekannten Süßlupine; die Anregung für die Champignonforschung; die Entdeckung eines Lösungsmittels für kalziumhaltige menschliche Nierensteine; die Züchtung der Erdbeersorte, die heute zu 70 Prozent in Nordeuropa angebaut wird; und jetzt sind wir dabei, den Fischen die Gräten abzugewöhnen.“