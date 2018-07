Christoph von Imhoff: „Duell im Mittelmeer“; Rombach-Verlag, Freiburg; 434 Seiten, 176 Dokumente, 24,– DM.

Das Auftauchen der Roten Flotte hat die militärische und die politische Situation im Mittelmeer von Grund auf geändert. Heute bestimmen nicht mehr allein die Amerikaner und damit der Westen, was an der Südflanke Europas geschieht, sondern heute ist der Mittelmeerraum nach Vietnam der vermutlich wichtigste Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Ost und West.

Christoph von Imhoff, stellvertretender Chefredakteur der „Stuttgarter Nachrichten“, befaßt sich in seinem Buch vor allem mit den Bemühungen Moskaus, politisch in diesem Raum Einfluß zu gewinnen. Nach Ansicht des Verfassers, der mehrere Reisen in dieses Gebiet unternommen hat, konzentriert Rußland seine Anstrengungen vor allem auf den östlichen Mittelmeerraum.

Die Bilanz der bisherigen Auseinandersetzung, die Imhoff zieht, fällt für den Westen sehr pessimistisch aus. „Die afrikanische Mittelmeerküste, die Südflanke Europas, scheint für den Westen verloren zu sein“, stellt er im letzten Kapitel seines Buches resigniert fest. Diese Schlußfolgerung beruht jedoch auf der Überzeugung, daß Ägypten unter Nasser heute nicht nur als Gegner des Westens, sondern als Parteigänger, wenn nicht sogar als Satellit des Kremls anzusehen sei. Und diese Ansicht erscheint bei aller gebotenen Skepsis gegenüber dem modernen Pharao am Nil doch zum mindesten anzweifelbar.

Imhoff geht in seinem flüssig, stellenweise fast atemlos geschriebenen Buch nach wie vor von der Teilung der Welt in zwei Blöcke aus. Daß sowohl Ägypten wie die meisten übrigen arabischen Staaten sich nicht als Bundesgenossen Moskaus, sondern als Angehörige der Dritten Welt empfinden, ignoriert der Verfasser weitgehend, oder es erscheint ihm politisch nicht wesentlich. Dieses einseitige Urteil ist bedauerlich bei einem politisch so hochaktuellen und im übrigen interessanten Buch. Peter Grubbe