Inhalt Seite 1 — Schon das Stillsitzen wird zur Qual Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie Walter B vertauscht er das BergwerksSchwarz mit dem Klinik Weiß. Im Knappschaftskrankenhaus in Bochurn Langendreer, wo verunglückte und kranke Kumpel und deren Angehörige gesunden, wird er mit zwanzig ehemaligen Bergleuten zum Krankenwärter ausgebildet. Zwischen fünfunddreißig und vierzig Jahre sind sie alt; fast jeder hat länger als die Hälfte seines bisherigen Lebens unter Tage "geschuftet", wie sie sagen "Eigentlich", meint Horst M heute, "war ich ungern Bergmann " Vom alten Bergmannstolz ist bei ihm und den anderen nicht mehr viel zu spüren. Die Umschulung, die neue Arbeit, ein anderes Milieu und besonders ein Verhältnis zu den Vorgesetzten, daß sich von der strengen Hierarchie im Bergwerk wie Tag von Nacht unterscheidet — das läßt sie behaupten, daß sie als Kumpel "einer reinen Weltanschauung gehuldigt" hätten. Horst M spricht vom "menschlichen Wert" seiner neuen Arbeit: "Endlich kann ich Positives leisten, für andere und für mich selbst Und dabei hilft ihm freilich noch der Bergbau; denn die Patienten, die er zu pflegen hat, sind immer noch seine Kumpel. Das Verständris, das er für sie aufbringt, entspringt eigener Erfahrung; er weiß um die Tücken und Gefahren dieses Berufes.

Und er und die anderen, die hier zu fachkundigen Helfern ihrer Mitmenschen ausgebildet werden, können ihren alten Beruf auch aus einem anderen Grund nicht verleugnen. Eas Lernen am Schreibtisch, das Stillsitzen, der behutsame Griff — das bereitet den Männern mit dem mächtigen Bizeps, der ihnen beim Akkord vor Ort gewachsen ist, einige Schwierigkeiten; und so wirken sie auf den unvorbereiteten Beobachter auch jetzt noch, einige Wochen nach dem Beginn ihrer Umschulung, zuweilen wie Weiße Riesen auf dem Wege zur Catcher Arer a. Drei Jahre dauert die Ausbildung; dann siad sie "krisenfeste" Krankenwärter mit einem Anfangsgehalt zwischen neunhundert und tausend Mark, mit Aufstiegschancen bis zum Statioasführer vor Augen, mit der Gewißheit eines Maximum Verdienstes von 1500 Mark im Sinn. Sie haben alle eine Familie, haben Kinder, die jetzt zur selben Zeit Schularbeiten machen, wenn sie über ihren theoretischen Aufgaben sieh die Köpfe zerbrechen; und sie haben Frauen, die plötzlich hinnehmen müssen, daß sie, statt den Mann beim Fußball zu wissen, ihn einige Kapitel aus Anatomie, Physiologie oder Biologie abzufragen haben.

"Nur wenn die Frauen ihre Männer unterstützen, können sie es schaffen", sagt Herr Dohm; er ist Ausbilder der Krankenwärtergruppe und kann über gute Leistungen und den guten Willen seiner Schüler berichten ("Die Leute haben allein durch ihr angenehmes Äußere viele Vorteile"). Das Problem Nummer eins aller Umschulungsprobleme ist für die Familien aber das Geld. Vor der Stillegung der Zeche hatte Horst M in der Aufsicht gearbeitet. Er verdiente mehr als ein einfacher Bergmann, im Schnitt zwischen 1200 und 1500 Mark. In den letzten Monaten vor der Stillegung jedoch war das Einkommen geringer, und die neunzig Prozent laut AFG wurden am Nettoverdienst des letzten Monats berechnet, als Feierschichten und Akkordstopp die Lohntüte schon strapaziert hatten. Nunmehr, als Umschüler, muß Horst M seine fünfköpfige Familie von 723 Mark im Monat ernähren. Bitter sagte er: "Meine Frau hat schon ihren Brautschmuck verkauft Und von Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist keine Rede mehr.

Die meisten Umschüler im Knappschaftskrankenhaus von Bochum Langendreer wohnen in den umliegenden Städten, in Essen, Herne oder Bottrop. Das Fahrgeld bekommen sie ersetzt "Umziehen, das könnten wir uns gar nicht leisten. Eine neue Wohnung, die ist immer teurer " Drei Millionen Bundesbürger ziehen innerhalb eines Jahres in andere Städte und Gemeinden um. Amtlich definiert, hat das seine Ordnung als "Strukturmerkmal unserer hochentwickelten Industriegesellschaft". Berufliche Gründe sind es vor allem, die zum Umzug zwingen; doch während es den Beamten, den höheren Angestellten, den Akademikern gelingt, Heim und Herd mobil zu halten und damit die Berufs- und Einkommens Chancen zu verbessern, bleibt der Arbeiter in dieser immerwährenden binnendeutschen Völkerwanderung durchaus "auf der Strecke". Mit einem monatlichen Einkommen von sieben- oder achthundert Mark kann man sich keine Standortfreiheiten erkaufen.

So werden die Leute, die vor Ort arbeiteten, nun am Ort oder in Straßenbahn Nachbarschaft umgeschult.

"Ich sage immer wieder, sie sollen nicht neidisch auf die schauen, die mehr bekommen. Sie sollen froh sein, daß ein Anfang gemacht ist", sagt Herr Zöllner vom Arbeitsamt in Bochum; er überwacht die Umschulungsmaßnahmen seines Kreises, weiß um die Beratungsgespräche, bei denen Wünsche, Neigungen, gesundheitliche Eignung überprüft werden, bevor der Umschüler einen Beruf "mit Zukunft" erlernt. Die gesamten Lehrgangskosten übernimmt das Arbeitsamt; es zahlt auch die Versicherungsbeiträge für Krankheit und Unfall und die Kosten für Lehrmittel, für Arbeitskleidung und für Fahrkarten. Betonmaurer, Blechschlosser, Gärtner, Straßenbauer, Femmeldetechniker, Sozialfürsorger, Schweißer, Krankenwärter — das sind die Wahlmöglichkeiten, die er für seinen Kreis anzubieten hat, zur Wahl gestellt aus der aktuellen Nachfrage. Und: "Sehweißer werden immer gebraucht", meint Herr Veit; er hat Grund zu so strikter Feststellung, weil er, angestellt bei der Schweißund Lehrtechnischen Berufsanstalt in Duisburg, seinen Arbeitsalltag damit verbringt, Schweißer auszubilden.

In Gelsenkirchen hat diese Anstalt eine Lehrstätte für Umschüler eingerichtet. Schon seit gut zwei Jahren wächst Gras über die Zeche "Alma", und der Förderturm fällt fast zusammen. In der ehemaligen "Waschkaue" aber wird gelernt. Sechzig bis siebzig Schweißer werden hier ausgebildet. Ein Drittel sind ehemalige Bergleute, der Rest Hilfsarbeiter, deren Hilfe infolge von Automaten nicht mehr benötigt wurde.