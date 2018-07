Bremer Pfarrer will den Gottesdienst reformieren

Von Lilo Weinsheimer

Bremen

Er sagt oft und gern: „Der Jesus von Nazareth ist ein dufter Mann.“ Das Zentrum der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Bremen-Huchting nennt er „unsern Schuppen“. Er läßt junge Leute in der Kirche tanzen, rauchen, diskutieren und Bier trinken. Einmal legte er auf der Kanzel seinen Talar ab, „um meine Aussage in der Predigt durch eine Handlung nach dem Beispiel der alttestamentlichen Propheten zu bekräftigen“. Er hat den traditionellen Gottesdienst am Sonntagvormittag aus seinem Programm gestrichen und auf den Sonntagabend verlegt. Er trägt bevorzugt Rollkragenpullover und ist ständiger Gast im Lokal „Lila Eule“, dem Treffpunkt der jungen Linken Bremens. Er ist immer dabei, wenn demonstriert wird. Eine vom Kirchenausschuß gegen ihn eingeleitete Ermittlung nach dem Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland hat er mit einer Klage beantwortet.

Pastor Wolfgang Schiesches, 1931 in Königsberg geboren, verheiratet, Vater von drei Kindern, Gemeindepfarrer seit vier Jahren von viereinhalbtausend in Huchting registrierten evangelischen Christen – tausend davon sind Jugendliche – weiß, was fast alle seine Amtsbrüder und fast alle guten Bürger von ihm halten: „Die sagen von mir, bei dem Schiesches tickt es nicht richtig, der ist ein Neurotiker, ein Psychopath und ein Revoluzzer.“ Er weiß auch, daß die Kirchenleitung den auf Lebenszeit gewählten Seelsorger lieber heute als morgen los sein möchte. „Nicht offiziell, aber sozusagen offiziös hat man mich wissen lassen, mein volles Gehalt würde mir weiter bezahlt, wenn ich zu einem zweiten Studium an eine Universität verschwinden würde.“

„Ein gehobenes Prost“

Aber Wolfgang Schiesches will bleiben. Seine Gemeinde, sagt er, stehe hinter ihm. „Denen, die aus Protest gegen mich abgewandert sind, weine ich keine Träne nach.“ Er weint nicht nur keine Tränen über die Abtrünnigen: nach dem Motto „was drin ist, muß raus, was raus ist, muß rein“ hat er „das eine Promill der Gemeindechristen, das nach der Statistik heute noch regelmäßig zum Gottesdienst kommt“, bewußt so provoziert, „daß es mir gelang, unsere Kirche bis auf vier Personen leerzumachen“. Er tat das mit gutem Gewissen. In erreichbarer Nähe, sagt er, seien genug andere Gemeinden, „da bekommen die Leute, was ich ihnen verweigere: Weihe, Feierlichkeit, Rezitationen, Liturgisches“.