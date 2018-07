Alle reden sie von der Öffentlichkeit, aber in literarischen Kreisen scheint niemand viel von ihr zu wissen. Verleger – die wissen Bescheid, Sie lassen die Öffentlichkeit befragen, und von Statistikern analysieren. Aber Schriftsteller haben eine verwaschene Vorstellung von ihr und befinden sich, wie mir scheint, oft in einem gefährlichen Zustand der Verwirrung – gefährlich für die Literatur, meine ich.

Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert war die Öffentlichkeit klein, aber hochgebildet und kultiviert. Drydens und Swifts Leser waren ungeheuer intelligent, anspruchsvoll und ließen sich keinerlei Schlamperei gefallen. Im neunzehnten Jahrhundert dann erschien ein Massenpublikum auf der Bildfläche, die Leser von Dickens, Thackeray und Trollope. Am Ende jenes Jahrhunderts tauchte ein zweites und sehr kleines Publikum auf, das an Baudelaire, Mallarmé und ein wenig später an Proust und Joyce Interesse fand. Es gab zwei Öffentlichkeiten. Heute haben wir wiederum nur eine. Die Methoden der für das kleine Publikum schreibenden Meister sind allgemein assimiliert worden. Selbst die Massenmedien benutzen die Techniken von Joyce oder Gertrude Stein. Ja, sämtliche künstlerischen Traditionen wurden vom Film, vom Fernsehen, von der Mode und von der smarten Spielart des Journalismus aufgesogen.

Unser neues Publikum heute hat Universitätsbildung, doch es wäre falsch, es mit dem aristokratischen Publikum des achtzehnten Jahrhunderts zu vergleichen. Die akademische Bildung hat nicht für guten Geschmack gesorgt, sie hat die, Urteilskraft der Leser nicht verfeinert. Das literarische Gespräch gebildeter Leute kann einen Schriftsteller zu Tode erschrecken.

Hin und wieder ist es einem einzelnen Schriftsteller möglich gewesen, ganz allein ein Publikum zu schaffen. Voltaire hat es vor zwei Jahrhunderten fertiggebracht – und zwar durch die bewunderungswürdige Direktheit, Behendigkeit und Luzidität seines Stils und durch sein passioniertes Engagement. Valéry hat dies von ihm gesagt: „Sein Stil, das gewaltige Interesse, das seine Rufe nach Gerechtigkeit und der Skandal, den sie hervorriefen, erweckten, zogen im ganzen Königreich und jenseits seiner Grenzen eine große Zahl von Lesern an. Was die Haltung des Hofs und der Metropole gewesen war, wurde die Meinung der Öffentlichkeit. Hier können wir die ganze Wirkung und Bedeutung eines bloßen Stilwechsels beobachten: Ein einfacher Stil schuf eine Öffentlichkeit. Man vergrößere die Zahl nur noch weiter; man lockere die Regeln und Sperren der Sprache; man entleihe von den Massen ihre ungezwungene und pittoreske Ausdrucksweise, und das Wort ‚Publikum‘ trifft nicht mehr für jenes Kollektiv zu, dem das geschriebene Wort zugedacht ist – um es wachzurütteln, zu überzeugen und zu Taten zu treiben. Wir müssen vom Volk sprechen, und die ganze Revolution steckt in diesem einen Wort.“

Wir befinden uns immer noch in diesem revolutionären Prozeß. Doch die Initiative des Schriftstellers geht zurück, und sein Einfluß auf den Gang der Dinge ist heute verhältnismäßig gering. Er ist es nicht mehr, der das Publikum schafft; vielmehr schafft das Publikum die Schriftsteller. Die „Entfremdung“ des Schriftstellers – mittlerweile eine banale und ärgerliche Vokabel – bedeutet in diesem Zusammenhang nicht viel mehr, als daß es bis vor kurzem in einer antiintellektuellen und philiströsen Gesellschaft wenig Interesse für ernsthafte Schriftsteller gab. Über das ganze Land verstreut, saßen sie über ihrer Arbeit in ihren Zimmern und hatten mit dem alltäglichen Leben Amerikas wenig zu tun. Ein Romanschriftsteller aus dem Mittelwesten beschrieb seine Beziehung zu seiner Heimatstadt vor einigen Jahren als eine einseitige Liebesaffäre – verschmähte Liebe. Einem Schriftsteller in Amerika fiel es schwer, den Nachbarn seine Existenz plausibel zu machen. Heute legt man Wert auf ihn; er ist nicht mehr isoliert, kein kauziger Einzelgänger mehr.

Die Schriftsteller selber sind glücklich über diesen Wandel, aber ihr Gebaren spiegelt ihre früheren Frustrationen, und sie sind weitaus weniger literarische Künstler als Schriftsteller auf der Bühne, in Gesellschaft. Wir können beobachten, wieviel Energie und Talent die Schriftsteller investieren, um die Tatsache klarzumachen und öffentlich zu bekräftigen, daß sie wirklich Schriftsteller sind. Schnell werden sie zu Schauspielern, die sich wie Schriftsteller aufführen.

Es gibt viele, die amerikanische Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts zu sein wünschen, und zwar in erster Linie, die sich einen von Kunst eingefärbten Lebenslauf wünschen, die von den Zeitungen erwähnt, im Fernsehen oder in der Kunstlandschaft gesehen werden wollen, die sich für bestimmte Ziele einsetzen oder mit einer extremen Studenten- oder Rockergruppe zusammentun möchten. In der Politik sind Schriftsteller romantisch. Sie sind für den Widerspruch, gegen die Autorität; für das „Natürliche“, gegen das „Gesellschaftliche“; für Krankheit und Wahnsinn, gegen das Spießige und „Normale“; für die Gewalt, im Gegensatz zur bürgerlichen Zahmheit; für den Exzeß und gegen Zurückhaltung. Das ist ein ziemlich alter Hut, aber das Publikum scheint es so zu wünschen, und die Künstler liefern es. Das Volk wünscht die Emanzipation. Die Künstler gehören zu dem Kreis der Emanzipierten. Die Kunst selber ist heute sekundär, denn das Publikum findet mehr Gefallen an den Künstlern als an der Kunst.