Inhalt Seite 1 — Sorgen um anti-autoritären Nachwuchs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Münster

Bilder wie an den Ostertagen, als demonstrierende Studenten ihre Kleinkinder auf dem Arm in anti-autoritäres Verhalten einübten, wird es in Münster bald nicht mehr geben. Münsters Studentennach wuchs bekommt eine Kinderkrippe.

Nach nur sieben Wochen Bearbeitungsdauer hat sich das Düsseldorfer Arbeits- und Sozialministerium bereit erklärt, drei Viertel der Bau- und Einrichtungskosten zu übernehmen, und das sind immerhin 350 000 Mark. Nur Wohnprojekte für Asoziale und Hilfsmaßnahmen nach Naturkatastrophen werden in der Regel so schnell und finanziell in solcher Höhe gefördert. Nach dem ersten Spatenstich in diesen Tagen soll in drei Monaten Deutschlands jüngste und wohl großzügigste Kinderkrippe für Studentennachwuchs entstehen, zum erstenmal als Neubau unter Verzicht auf alle Behelfsmäßigkeiten: ein Landhaus im Bungalow-Stil, mit Spielflächen für Sommer und Winter, in Klinker und Zedernholz, mit einer großen Plastik als künstlerischem Zubehör, gestiftet vom Westfälischen Kunstverein am Ort, bekrabbelbar. Im katholischen Münster wird es der einzige Ort sein, der Kinder im Alter von drei Monaten bis zu drei Jahren aufnimmt und überdies, ohne nach dem Taufschein zu fragen. Denn überkonfessionelle Kindergärten gibt es in der Domstadt bislang nicht.

Das Projekt kostet eine halbe Million, der laufende Unterhalt im Jahr 200 000 Mark. Vorgesehen sind 20 Plätze für Säuglinge (drei bis 12 Monate) und 40 für „Krabbelkinder“ (ein bis drei Jahre). 20 Kinder werden ganztägig und 80 halbtags aufgenommen. Die finanzielle Beteiligung der Eltern ist auch für Studentenfamilien erschwinglich: monatlich 80 Mark für ganztägige und 40 Mark für halbtägige Unterbringung, Essen und Trinken, Windeln und Spielzeug inbegriffen. Das Grundstück, langfristig vom Land gepachtet, liegt im Universitätsgelände in unmittelbarer Nähe der Kinderklinik, aus deren großer Milchküche die Nahrung entsprechend den individuellen Gewohnheiten der Sprößlinge geliefert wird.

Rechtlicher Träger des Projekts ist das Studentenwerk. Die ersten Pläne wurden vor jetzt neun Monaten im Sozialreferat des Allgemeinen Studentenausschusses erarbeitet, dann zusammen weitergeführt mit dem Leiter der Kinderklinik, Professor Mai, der Gesellschaft zur Förderung der westfälischen Wilhelms-Universität und dem Kurator, offensichtlich unbeeindruckt von den auch in Münster heftigen politischen Kontroversen zwischen Studentenschaft und Rektorat, wo beide auf den Höhepunkten des vergangenen Sommers vorwiegend schriftlich und über Rechtsanwälte vor Gericht miteinander verkehrten.

Die laufenden Kosten werden sich zu etwa je einem Viertel das Studentenwerk, das Land Nordrhein-Westfalen zusammen mit der Stadt, die Eltern mit ihren Beiträgen und die Studentenschaft teilen: Seit April werden bereits zusammen mit den Sozialgebühren pro Semester und Student, ob mit Nachkommen oder ohne, 1,50 Mark kassiert, zweckgebunden für die Kinderkrippe.

Wenn das Düsseldorfer Ministerium die Studentenkinderkrippe in seiner finanziellen Förderung auch einem sozialen Brennpunkt gleichsetzte, außergewöhnlich ist die Situation an Münsters Universität nicht. Von den rund 17 000 Studenten sind etwas mehr als zehn Prozent verheiratet. Etwa ein Drittel von ihnen hat Kinder. Eine Umfrage im vergangenen Winter ermittelte einen Bedarf von 300 Krippenplätzen. Die jetzt 60 Plätze werden den Bedarf also lange nicht decken, und der AStA wird in Zukunft zwar stolz auf seine Kinderkrippe verweisen, aber dennoch weiterhin Adressen von Ärzten vermitteln, die im Schatten des Doms Antibabypillen an Studentinnen, auch unverheiratete, verschreiben.