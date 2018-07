Inhalt Seite 1 — Südafrika reizte zu hoch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das äußere Bild der Tagung des Internationalen Währungsfonds unterschied sich kaum von den früheren Kongressen. Im großen Ballsaal des Washingtoner Sheraton-Hotels lauschten die Delegierten von 110 Mitgliedsländern den mehr oder minder interessanten Reden der Notenbankgouverneure. Der monotone Singsang der Simultanübersetzer, die uniformen Knöpfchen, der Übersetzungsanlage in den Ohren der Delegierten verstärkten den Eindruck von Desinteresse und Langeweile, von einer Pflichtübung, der sich alle unterzogen.

Das einheitliche Schwarz der Anzüge wurde nur durch die bunten und farbenfrohen Trachten afrikanischer oder einiger asiatischer Delegierter aufgehellt. Die aufregendsten offiziellen Ereignisse waren allenfalls der erste Auftritt des ehemaligen amerikanischen Verteidigungsministers Robert S. McNamara in seiner neuen Rolle als Weltbankpräsident und die Wahl des Wirtschaftsministers Karl Schiller zum neuen Präsidenten des Klubs der Zehn (industriestärksten Länder der Welt). Auch die gesellschaftlichen Ereignisse rollten im wohlgeübten Ritual für solche Anlässe ab.

Wer also aufregende oder gar grundsätzliche Beschlüsse von der Washingtoner Tagung erwartet hatte, sah sich getäuscht. Weder wurden die Engländer wegen ihres Zahlungsbilanzdefizits in die Zange genommen, noch wurde die Bundesrepublik wegen der Zahlungsbilanzüberschüsse in Richtung Aufwertung der Mark gedrängt. Selbst die im vergangenen Jahr in Rio de Janeiro grundsätzlich beschlossenen und dann in Stockholm aus der Taufe gehobenen Sanderziehungsrechte beim Internationalen Währungsfonds, mit deren Hilfe sich Länder unter Ausschaltung des Goldes Geld pumpen können, fanden kaum Interesse.

So nahm es denn nicht wunder, daß die inoffiziellen Beobachter und die Journalisten mehr darauf achteten, wer sich nicht im Ballsaal des Sheraton befand. Denn in den Seitenräumen des Hotels, das von außen ein wenig den Eindruck einer wohlarmierten Festung erweckt, spielten sich die Ereignisse ab, die den eigentlichen Inhalt und die wahre Bedeutung der Tagung ausmachten. Es waren die Gespräche zwischen den Finanz- und Wirtschaftsministern, den Notenbankpräsidenten, den Bankiers und den Finanzexperten aus aller Welt.

Niemand war überrascht, daß die Tagung mehr oder minder dahinschlich und manch einer der 1600 Delegierten die Reise nach Washington als halben Urlaub empfand. Um so überraschter war die Öffentlichkeit, daß zwei Tage vor Schluß der Tagung plötzlich das Thema Gold in den Vordergrund der Diskussionen und Überlegungen trat.

Amerikas Finanzminister Henry Fowler hatte schon vor der Weltbanktagung versucht, die Frage, wo der Welt größter Goldproduzent Südafrika sein Gold verkaufen sollte, in seinem Sinne zu entscheiden. Er hatte die Südafrikaner rigoros auf den freien Goldmarkt verwiesen, ohne jede Abnahme- oder Preisgarantie. Sein südafrikanischer Kollege Diederichs hatte dieses amerikanische Diktum nicht widerspruchslos hingenommen, denn immerhin hat sein Land in der Vergangenheit rund 40 Prozent seiner Einfuhren mit Gold bezahlt, das an den Internationalen Währungsfonds oder über die Bank von England an andere Notenbanken verkauft wurde; er wollte alles oder nichts und bestand auf seinem nach seiner Ansicht wohlverbrieften Recht, Gold zu 35 Dollar je Unze an den Währungsfonds und die Notenbanken zu verkaufen.

Seit der Spaltung des Goldmarktes am 17. März dieses Jahres in einen freien Markt, an dem der Goldpreis von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, und den offiziellen Markt des Währungsgoldes, für den nach wie vor der Preis von 35 Dollar je Unze gilt, hat Südafrika mit Ausnahme von einigen unbedeutenden Testverkäufen in Zürich kein Gold mehr verkauft.