Von Kurt Trettner

Veranstalter von Fernflugreisen wie auch Charterflug-Unternehmer sind sich darin einig, daß die USA in Zukunft zwar mit einer ständig steigenden Zahl von Besuchern aus Europa rechnen dürfen, der globale Tourismus jedoch nach anderen Zielen streben wird. Die exklusivste Reise aus dem Angebot leitete einen technischen Rückschritt ein: das Comeback das Propellerflugzeuges.

Der Optimismus der Charter-Carriers orientiert sich an der Entwicklung des Nordatlantik-Geschäfts. Zwischen 1962 und 1966 verdoppelte sich auf der Atlantiklinie das Passagieraufkommen. Der Anteil des Chartermarktes stieg im gleichen Zeitraum von 12 auf 15 Prozent. Die neugegründete Atlantis rechnet damit, daß sich bis 1970 die Zahl der mit Charterflugzeugen über den Nordatlantik beförderten Fluggäste verdoppeln wird: bis 1975 sollen es 365 Prozent sein.

Afrika, der Ferne Osten, die Karibische See und Südamerika gelten in der Charterbranche teilweise als so aussichtsreich, daß jetzt schon von Chartermärkten gesprochen wird. Es wird auch damit gerechnet, daß sich dort die Zuwachsraten ähnlich wie im Nordatlantik-Charterverkehr entwickeln werden.

Bei Touropa und Scharnow sieht man übrigens eine Variante des US-Tourismus als aussichtsreich an. Bis jetzt gibt es sie allerdings noch nicht. Man diskutiert ernsthaft über ein Arrangement: „Eine Woche Ostküste – eine Woche Westküste.“ Denn die amerikanische Pazificküste würde viel mehr die Ansprüche an ein Touristenland befriedigen können als der amerikanische Osten. Bis jetzt steht diesen Plänen entgegen, daß Leerflüge zwischen New York beispielsweise und San Franzisko oder Los Angeles in Kauf genommen und vom Touristen bezahlt werden müssen.

Die Karibische See dem deutschen Touristen zu erschließen, soll das Schiff dem Flugzeug Partner sein. So bietet Quelle eine Kreuzfahrt durch die Karibische See und eine Westindien-Kreuzfahrt. Für die Charter-Unternehmer ist das doppelt interessant, denn es verlangt Flugzeuge für Kreuz- und Langstrecken. Der Tourist wird entweder bis Palma de Mallorca geflogen, bis Curaçao per Schiff weiterbefördert und dann mit einer Boeing 707 nach Hause zurückgeflogen oder umgekehrt.

Bei Südamerika sind die Veranstalter optimistisch und vorsichtig zugleich. Vorsicht veranlaßt sie, das Flugrisiko zu teilen. Als Kuriosum gilt in der Branche, daß Touropa und Scharnow mit Neckermann gemeinsam Plätze in Charterflugzeugen kaufen. Aber selbst diese Vernunftsehe – sie berührt, nach Auskunft der Beteiligten, nur den Flug zum Ziel und nicht das weitere Arrangement – erschien nicht sicher genug. In den Kreis der Mitcharterer wurden außerdem die beiden Schweizer Unternehmungen Kuoni und Hotelplan einbezogen.