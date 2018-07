Millionen für den Gasmotor

Schwedische Firmen wollen mit einem Aufwand von fast 50 Millionen Mark den Heißluftmotor für die Automobilindustrie attraktiv machen. Der Sterling-Motor, so genannt nach dem Erfinder, dem Schotten Sterling, wurde in den letzten dreißig Jahren von der holländischen Firma Philipps weiterentwickelt. Es ist ein Kolbenmotor, in dessen Zylinder Heliumgas, das sich je nach Temperatur ausdehnt oder zusammenzieht, die Antriebskraft erzeugt. Der Motor soll in drei Jahren auf den Mark kommen. Er ist gegenüber den herkömmlichen Benzinmotoren fast geräuschlos und hat keine giftigen Abgase.

Mehr Profil

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, die Vorschriften über das Mindestprofil bei Autoreifen zu verschärfen. In Deutschland gelten gegenwärtig noch alle Reifen als verkehrssicher, deren Profil an den abgefahrenen Stellen noch einen Millimeter tief ist. Das Verkehrsministerium will dagegen keinen neuen deutschen Alleingang. Das Thema soll auf der nächsten Verkehrsminister-Konferenz besprochen werden. Man strebt eine einheitliche Vorschrift für ganz Europa an.

Neue Autobahn nach Italien

Die Italiener wollen möglichst schnell ihr Projekt einer Autobahn von Venedig nach München verwirklichen. Die Österreicher sind dagegen: Sie sträuben sich, für eine Autobahn Geld zu bezahlen, die ihrem Fremdenverkehr sicher schaden wird. Die geplante Trasse führt auf österreichischem Boden durch das Zillertal. Ihr Teilstück wollen die Italiener bis 1968 fertig haben. Die Strecke durch Österreich soll, wenn die Österreicher hartnäckig bleiben, von europäischen Banken finanziert werden.

Reifen mit Düsen