Bremen

Die Hansestadt Hamburg hat, so verlautet aus der Hansestadt Bremen, einen historischen Tag glatt verschlafen. Vor Journalisten, die in Bremen die überregionale Presse vertreten, legte der Leiter der in der Bremer Staatsbibliothek angesiedelten „Deutschen Presseforschung“, Egbert Blühm, jetzt Beweise für solch kühne Behauptung auf den Tisch. Verschlafen hat die „Pressestadt“ Hamburg, was von Bremen aus mit stillem Eifer und hanseatischer Zähigkeit entdeckt worden ist: (Historiker Blühm: „Bei aller Bescheidenheit, eine Presseforschung wie unsere hat keine Vorbilder in Europa“) den 350. Geburtstag der Hamburger Presse. Im „Augusto Anno 1618“ schickte der Hamburger Frachtbestätter und amtliche Spediteur, Johann Meyer, die erste Zeitung unter die Leute. Ein Jahr lang hatte sie keinen Titel. Ab 1619 erschien sie als „Wöchentliche Zeitung aus mehrerley örther“. Wochenausgaben, eine davon mit dem Titel „Appendix“, kamen später dazu.

Leicht gemacht haben die Bremer Presseforscher sich ihre Arbeit nicht. An 25 Fundorten gruben sie Exemplare der ältesten Hamburger Zeitung aus. Daß die Königliche Bibliothek Stockholm und die Universitätsbibliothek von Kopenhagen Material lieferten, erstaunt weniger als die Tatsache, daß den Bremern Kontakte nach Danzig, Reval, Dresden, Jena, Halle, Schwerin und Stralsund gelangen. Die aus nur sechs hauptamtlichen Mitarbeitern bestehende „Deutsche Presseforschung“ in Bremen korrespondiert, schickt Mitarbeiter durch die Lande in Ost und West und will – so Forscher Blühm – „allen historisch fragenden Disziplinen dienen“.

Unterstützt von Bibliotheken, Archiven und Museen von Moskau bis London verfügt die Presseforschung in Bremen heute über rund 40 000 deutschsprachige Zeitungsnummern aus dem 17. Jahrhundert. Einen Beitrag zur Zeitgeschichte liefert eine Spezialsammlung: Im Reproarchiv befinden sich Mikrofilme sämtlicher Campzeitungen, die während des Zweiten Weltkrieges in den Lagern deutscher Kriegsgefangener in den USA erschienen sind.

Den Verdacht, es könne sich bei der Bremer Presseforschung um. Spielereien ambitionierter Historiker handeln, widerlegt die Praxis sogleich: allein bis zum August dieses Jahres hatten es Egbert Blühm und seine Mitarbeiter mit rund 3000 Anfragen zu tun. Da wollen Verlage aus der DDR für eine Goethe-Biographie Details über die Besetzung einer Schauspielaufführung wissen; Gerichte fragen an, über Angriffe auf eine bestimmte Person im „Völkischen Beobachter“; Heimatvertriebene suchen Beweise durch Zeitungsanzeigen, daß sie in der ehemaligen Heimat selbständige Betriebe besessen haben.

L. W.