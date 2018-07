Inhalt Seite 1 — Verwirrung in Paris Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Oktober

Reden Bonn und Paris aneinander vorbei? Oder hat sie die Diskussion um England in einen Teufelskreis geführt? Tatsächlich geht von dieser Diskussion ein Unbehagen aus, das auf andere Gebiete der Zusammenarbeit übergreift. Dabei ist das Gefühl, daß der russische Aufmarsch am Böhmerwald die deutsch-französische Solidarität logischerweise verstärken müßte, auf beiden Seiten durchaus vorhanden. Die außenpolitische Regierungserklärung, die Debré vor der Nationalversammlung abgab, zeigte auch, daß man für dieses Ereignis mehr und mehr eine gemeinsame Sprache findet.

Aber was man hüben und drüben an Konsequenzen erwägt, die Westeuropa aus den letzten osteuropäischen Entwicklungen ziehen sollte – das hat sich zu einem gordischen Knoten verschlungen, den das deutsch-französische Gipfeltreffen in Bonn weder aufgelöst noch durchschnitten hat. Bonn wie auch die anderen Hauptstädte der EWG zeigen sich immer stärker irritiert darüber, daß Paris auch jetzt noch, vielleicht sogar stärker als vorher, die schrittweise’ Annäherung Englands an den Gemeinsamen Markt blockiert und ihm die Führungsrolle in einer kleinen europäischen Gemeinschaft wichtiger zu sein scheint als eine möglichst weite Solidarität des nichtkommunistischen Europas.

Paris ist nicht weniger irritiert. Es will nicht einsehen, daß seine Haltung gegenüber England andere Fortschritte in der Zusammenarbeit der Sechs blockieren soll. Man sieht in der neu aufgeflammten Diskussion um England einen Vorwand, der vielleicht von dem eigentlichen Tatbestand einer veränderten Interessenlage ablenken soll. Man fragt sich, ob entweder der heraufziehende deutsche Wahlkampf seine Schatten auf die Frankreich-Politik wirft – was dann nur eine vorübergehende Erscheinung wäre – oder ob die tschechische Krise doch stärker, als es in Bonn zugegeben wird, zu einer veränderten Konstellation innerhalb des Dreiecks Paris–Bonn–Washington führte.

Die tschechischen Ereignisse haben beide Seiten empfindlicher gemacht. Die französische Empfindlichkeit hat freilich andere Züge als die deutsche. Der sowjetische Einmarsch in Prag hat bis in die engste Umgebung de Gaulles hinein das Vertrauen in die eigene Entspannungskonzeption erschüttert. So fest der General auch selbst an die historische Richtigkeit seiner weltpolitischen Analyse glauben mag, er muß sich besorgt fragen, wieweit andere die Détente à l’américaine (die Entspannung zwischen den Blöcken) – im Gegensatz zur Détente à la française (Entspannung durch Überwindung der Blöcke) – noch für die einzig mögliche Lösung halten. Keine Reaktion ist für ihn dabei auch nur entfernt so wichtig wie die deutsche. Keine wird von ihm aufmerksamer und argwöhnischer beobachtet. Leicht ist sein ohnehin empfindliches Mißtrauen geweckt, wenn er den Verdacht hegt, daß man die Unsicherheit im außenpolitischen Konzept Frankreichs benutzen will, um ihn zu etwas zu zwingen, was er nicht will: zum EWG-Beitritt Englands in einer absehbaren Frist.

Das scharfe Auftreten seines Außenministers in Brüssel, wenige Stunden vor der Bonner Begegnung, wird heute in Paris mit taktischen Überlegungen erklärt. Der von Debré erweckte Eindruck, daß Frankreichs England-Politik noch härter geworden sei, wird als falsch bezeichnet. Aber hat nicht der General in Bonn Worte gebraucht, die auch diesen Eindruck erwecken müssen? Die Reaktion blieb nicht aus. Als sein Wirtschafts- und Finanzminister Ortoli am Tag nach dem Brüsseler Zusammenstoß dem Bundeswirtschaftsminister mit einer sorgfältig vorbereiteten kritischen Stellungnahme wegen der deutschen Kooperationsbereitschaft begegnete, hat ihn Schiller offenbar unerwartet schroff mit der Bemerkung gekontert, es gebe auch noch das englische Problem.