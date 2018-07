Von Günter Grass

Zu lange schon dauert das Massensterben in Biafra; zu lange schon wird die Minderheit der Südsudanneger durch sudanische Regierungstruppen systematisch vernichtet. Kein Protest hat den Vietnam-Krieg beenden können. Kein Protest vermochte die Sowjetunion und ihre Verbündeten zu hindern, die Tschechoslowakei mit Panzern zu überrollen. Die Geschichte weltweiter Gewaltanwendung ist gleichzeitig die Geschichte ohnmächtiger Proteste gegen die Gewalt.

Damit wird nicht gesagt, daß der Protest überflüssig ist; nur sollten wir wissen, daß der Protest allein die Mächtigen nicht berührt. Deshalb warne ich davor, ein Weltgewissen anzurufen, das es nicht gibt.

Bleiben wir skeptisch. Vermeiden wir große Gesten. Beginnen wir nüchtern bei uns. Und sprechen wir zuallererst eine Adresse an, die uns verantwortlich ist, also die Bundesregierung, besonders den Bundesaußenminister Willy Brandt, der durch seine Rede in Genf bewiesen hat, daß ihm die Politiker der Dritten Welt zuhören; sein Aufruf zum Gewaltverzicht fand ihren Beifall. Diese Politik der Gewaltlosigkeit und der Koexistenz gilt es zu unterstützen, wenn wir mit dazu beitragen wollen, daß der Völkermord in Biafra beendet wird.

Als Deutsche sollten wir wissen, was wir sagen, wenn wir das Wort „Völkermord“ aussprechen. Die Vergangenheit unseres Volkes ist schwer belastet von diesem größten aller Verbrechen. Nicht moralisierende Besserwisserei, sondern das Wissen um Auschwitz, Treblinka und Belsen verpflichtet uns, offen die Schuldigen und Mitschuldigen an dem Völkermord in Biafra anzusprechen; denn Schweigen – auch das haben wir lernen müssen – wird zur Mitschuld.

Die Folgen, von Auschwitz wirken auch heute noch traumatisch auf unser Volk. So wercen auch die Folgen des Völkermordes in Biafra auf alle Verantwortlichen nachwirken.

Wenn wir nach den Schuldigen, also den Verantwortlichen, die dieses größte aller Verbrechen seit 1945 ausgelöst haben, zu suchen beginnen, bemerken wir bald, daß uns keine ideologischen Muster behilflich sein können. In Biafra dokumentiert sich der moralische Ausverkauf nahezu aller Gesellschaftssysteme, ob kommunistischer, ob kapitalistischer Prägung. Schon wieder einmal ist der Begriff Humanität das Papier nicht wert, auf dem er beliebigen Festreden weihevolle Schmelze verleihen soll. Angesichts Vietnam und Biafra ist das Wort Humanität zum Synonym für Bestialität degradiert worden.