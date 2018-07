Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Präsidien der tschechischen und der slowakischen KP haben das von Parteichef Dubcek akzeptierte Moskauer Diktat gebilligt. Eine CSSR-Delegation reiste zu Verhandlungen über eine Stationierung sowjetischer Truppen in der CSSR nach Moskau. Die Verabschiedung einer albanischen Partei- und Regierungsdelegation wurde zu einer nachdrücklichen Demonstration der Zusammenarbeit zwischen Peking und Tirana. Am 19. Gründungstag des kommunistischen China wurde in Peking harte Kritik am „sowjetischen Revisionismus“ geübt.

Worte und Waffen

Bundesaußenminister Brandt sprach mit seinem sowjetischen Kollegen am Rande der UN-Vollversammlung über die Möglichkeiten eines Gewaltverzichts. In New York beschlossen die Außenminister von 13 NATO-Staaten eine Vorverlegung der nächsten Ministerratstagung. Vor der UN-Vollversammlung bekräftigte der amerikanische Außenminister Dean Rusk die Sicherheitsgarantie seines Landes für die Bundesrepublik und Westberlin. Die Vereinigten Staaten beschlossen die Verlegung einer Aufklärungsstaffel von Phantom-Maschinen in die Bundesrepublik. In Paris wurden Berichte über französische Waffenlieferungen an Biafra dementiert.

Washington–Saigon

Mindestens die Hälfte aller Mitglieder des US-Senats befürwortete eine Einstellung der Bombenangriffe auf Nordvietnam. Das oberste Gericht der USA bestätigte der Regierung das Recht auf Einberufung von Reservisten zum nichterklärten Krieg in Vietnam. In der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon wurde die nächtliche Ausgangssperre gelockert. Unter dem Verdacht des Verrats militärischer und nuklearer Geheimnisse an die Sowjetunion wurden in Rom vier Beamte des Außenministeriums verhatet.

Portugal-Peru

In Lissabon kam es zu den ersten öffentlichen Demonstrationen gegen das Regime. In Portugal zeigten sich Anzeichen für gewisse Liberalisierungsabsichten. In Peru nahm der Widerstand gegen die Militärjunta zu. Das für Lima vorgesehene Treffen der deutschen Südamerika-Botschafter wurde wegen des Putsches in Peru nach Vina del Mar in Chile verlegt. In Bolivien wurde die Militärregierung durch ein Zivilistenkabinett abgelöst. Im Irak mißglückte ein Militärputsch gegen die Regierung in Bagdad.